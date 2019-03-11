“Hal ve Pazarlar yeniden düzenlenecek”

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz sabahın erken saatinde Gebze Hal Binası’nı ziyaret ederek esnaflarla buluştu. Hal esnafının taleplerini dinleyen Büyükgöz, “1 Nisan’da göreve geldiğimizde Gebze Hal Binası ve Kapalı Pazar alanları ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya başlayacağız. Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızın taleplerini dinliyor ve notumuzu alıyoruz” dedi.

“ORTAK AKIL İLE ÇÖZECEĞİZ”

Her sese kulak verdiğini ve ihtiyaçları çözmek için gece gündüz çalışacağını söyleyen Büyükgöz, “Hepimiz Anadolu’nun farklı yerlerinden gelerek Gebze’yi yurt edindik. Gebze’ye hizmet yolunda ihtiyaçları ortak akıllılar çözeceğiz. Gebze’nin yeni bir Hal binasına ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek herkesin memnun olacağı çözümleri üretmek için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.