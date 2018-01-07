Halde 2018’in ilk duası yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği yeni sebze- meyve hali modern yapısıyla Pazar esnafına hizmet etmeye devam ediyor. Başiskele Kullar’da inşa edilen yeni hal binasında geleneksel olarak her hafta Cuma sabah namazından sonra yapılan bereket duası ile dikkat çekiyor. Yeni yılın ilk Cuma duasına hal esnafı büyük ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da katıldığı törende Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel, Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, KOMESKOM Dernek Başkanı, Hüseyin Balkaya, KİHMED Kocaeli Şube Başkanı Sebahattin Yamak, çok sayıda esnaf yer aldı.

56 BİN METREKARE ALANDA HİZMET VERİYOR

56 bin metrekare kullanım alanıyla ferah bir mekan olan yeni hal binası, 760 metrekare sosyal tesis alanıyla esnafa hizmet ediyor. İki ana yapıdan oluşan sebze ve meyve halinde eski bir kültür olan ahilikteki bereket duası da unutulmuyor. Sabah namazının ardından esnaf ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 2018 yılının ilk duasını birlikte halde yaptı. Duanın ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ”Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun selamlarını getirdim. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Sabahın bu erken saatlerinde yataklarınızda kalkıp vatandaşın ihtiyaçlarının karşılamak için hizmet ediyorsunuz. Ahilik geleneğini de unutmayarak değerlerimizi yaşatıyorsunuz. Yaptığınız iş çok kutsal. Hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.