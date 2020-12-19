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Halı sahaların bakımları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesindeki halı sahanın bakımını yaptı.

Halı sahaların bakımları yapılıyor

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içinde vatandaşlara spor yapma imkânı sağladığı halı sahaların bakımına devam ediyor. Başiskele içesi Altınkent Kalıcı Konutları’nda bulunan halı sahanın da bakımı tamamlandı.

 

ÇELİK TAŞIYICILAR ONARILDI

Başiskele ilçesinde mülkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işletmesi ihaleyle verilen halı saha, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca bakıma alındı. Halı sahanın bulunduğu çelik konstrüksiyonun çürüyen direkleri ekiplerce yenilendi.

 

BRANDA DEĞİŞTİRİLDİ

Halı sahanın brandası ekiplerce değiştirildi. Halı sahaya 3 bin 400 metrekarelik branda çekildi. Yüksek UV koruması ve su geçirmeme özelliği bulunan brandada yangın esnasında kendi kendini söndürme özelliği bulunuyor.

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