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Halk İlgi Göstermedi

Siyasi partilerin bir haftadır sosyal medyadan, seçmenlerini tek tek telefonla arayarak yaptıkları çağrıya üyeleri ve Dilovası halkı ilgi göstermedi, meydan boş kaldı.

Halk İlgi Göstermedi

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:32


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçen hafta Belediye Meclisinde, muhalefet Meclis üyesi ile arasında geçen sözlü tartışmada; yanlış anlaşıldığını ifade ettiği sözler ile ilgili bir açıklama yapmış ve gönlü kırılan vatandaşlardan özür dilemişti.

AMAÇ SİYASİ RANT

Şayir’in özür açıklaması sonrası, bir araya gelen yöre dernekleri, İlçenin etkili fertleri ve taraflı tarafsız Dilovalıların, yapılan açıklama ile maksadın hasıl olduğunu, yanlış anlaşılan konuyu daha fazla büyütmenin Dilovası’na zarar vereceğini ve kapatılması gerektiğini ifade etmelerine rağmen; İlçedeki sükûneti bozmaya çalışan ve algı yönetimi ile siyasi rant devşirmeye çalışan kişilerin çabaları boşa çıktı.

KENDİ ÜYELERİ İLGİ GÖSTERMEDİ

Bir haftadır; Deva Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi'nin yoğun çağrısına rağmen kendi üyeleri dahi ilgi göstermedi ve rağmen meydan boş kaldı. 

BAŞKAN GENÇLERİN GÖNLÜNDE

İlçe halk "başkan Şayir biliyoruz ve görüyoruz gençlere önem veriyor,  hizmetlerin çoğunu gençlere yapıyor, eğitimlerini önemsiyor, 10 binlerce tablet dağıtıyor, üniversite öğrencilerin tamamına burs veriyor. Hamza başkan gençlerin gönlünde yer etmiş." dediler

Protesto çağrılarına kulak asmayan Dilovalılar, provoke olmayarak, sağduyulu davranarak ilçedeki birlik ve beraberliği bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha gösterdiler.

Onlarca kolluk kuvvetinin tedbir aldığı gösteri, yapılan basın açıklaması ile olaysız bir şekilde son buldu






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