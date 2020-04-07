banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çayırova Belediyesi dezenfekte ekipleri, ilçede çalışan halk otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Halk otobüsleri dezenfekte edildi

07 Nisan 2020 Salı 12:52

Çayırova Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Üç ekiple 24 saat devam eden dezenfekte çalışmaları halkın yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde ara vermeden devam ediyor. Her gün düzenli olarak halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte eden ekipler, bir yandan cadde ve sokakları yıkarken diğer yandan da ilçedeki esnafların dezenfektesini gerçekleştiriyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin bizzat yakından takip ettiği dezenfeksiyon çalışmaları titiz ve hassas bir şekilde gerçekleşiyor. Gece gündüz demeden canla başla çalışan ekipler ilçede çalışan halk otobüslerini dezenfekte ederek, salgın hastalığın yayılmaması için çalışıyor.

 

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı
Başkan Büyükakın çocukları unutmadı Başkan Büyükakın çocukları unutmadı
Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan Covid19 semineri Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan Covid19...
Mehmet Emin, parasını Mehmet Emin, parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na...
Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı
18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı
Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı

Haberi Oku