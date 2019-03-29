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“Halkçı belediyecilik kazanacak”

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebzeliler Derneğine konuk oldu.

'Halkçı belediyecilik kazanacak”

29 Mart 2019 Cuma 09:58

Millet ittifakı Gebzeliler Derneğinde bir araya geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar Gebzeliler Derneğinde buluştu. Oldukça kalabalık görüntülere sahne olan programda konuşan Başkan Adayı Recep Dursun, “Bizleri önemsemeyenler bu defa sandıkta yanıt alacak, halkçı belediyecilik anlayışı kazanacak” dedi.

DÖRT AYDIR SOKAKLARDAYIM

Başkan Adayı Recep Dursun, “Dört aydır sokaklardayım. Sıkmadık el çalmadık kapı bırakmadım. Gencinden yaşlısına kadar herkesle iletişim kurdum. Pazar günü maratonun sonuna geleceğiz. Gebze’nin hali ortada. Gebze’ye verilen hizmetler ortada. Gebze daha iyisini hak ediyor. Hak ediyoruz ancak bizlere sunulanlar bu kadar. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Bugüne kadar bizleri yok saydılar, kentimizin beş senesi daha heba olmasın” ifadesini kullandı.  

ÖNCE HUZURU SAĞLAYACAĞIZ

Gebze’nin yaşamaktan mutluluk duyulan bir yer olmaktan çıktığını kaydeden Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebze’de yaşayanlar mutlu değil. Genci mutlu değil yaşlısı mutlu değil. Bizler önce huzurlu olmalıyız. Sabahları işe giderken güne iyi başlamalıyız. Oysa güne ulaşım sorunuyla başlıyoruz. Akşam evimize mutsuz insanlar olarak dönüyoruz. Meydanı olmayan bir şehir olur mu? Bugüne kadar sözde hizmet yaptılar, bizler gerçek hizmetler yapacağız” dedi.

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