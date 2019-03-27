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"Halkın memnun olduğu belediyecilik yapacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Derneği'ne konuk oldu. Büyükgöz, "Halkın memnun olduğu bir belediyecilik anlayışı içinde olacağız” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:51

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, saha çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gebze'de bulunan Kars-Ardahan-Iğdır illeri Derneği'ne misafir olan Zinnur Büyükgöz, "12 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığımızın ilan edilmesiyle sahada hemşerilerimizle buluşmaya başladık. Sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak için gayret gösterdik. Çok şükür gittiğimiz her yerde Gebzeli hemşerilerimizin teveccühü ile karşılandık" dedi.

GEREKLİ ADIMLARI HEMEN ATACAĞIZ

"Biz Gebze'de halkın ve hakkın memnun olduğu bir belediyecilik yapacağız” diyen Zinnur Büyükgöz, “Gebzeli hemşerilerimizin sandıkta göstereceği teveccüh ile 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayarak öncelikli olarak ulaşım konusunda gerekli adımlar atarak problemlerin çözümünü sağlayacağız. Gebze'de bugüne kadar hiç konuşulmayan Engelli parkı ve Çocuk Müzesi projelerini hayata geçireceğiz. Biz Gebze'de halkın ve hakkın memnun olduğu hizmetleri hayata geçirerek, gönül belediyeciliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

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