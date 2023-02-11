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Halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı İzmit'te anıldı

Türkiye’de halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları ölümlerinin 52'nci yılında İzmit'te anıldı.

Halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı İzmit'te anıldı

11 Şubat 2023 Cumartesi 19:47

  11 Şubat 1971 yılında geçirdikleri elim bir trafik kazası neticesinde hayatlarını kaybeden, Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve belediye meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ile Abdurrahman Yüksel vefatlarının 52’nci yılında Bağçeşme Mezarlığı’ndaki kabirleri başında dualarla anıldı. Programda, Leyla Atakan ve meclis üyelerinin mezarlarına karanfil bırakıldı. 
  Anma programında konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, "52 yıl önce Leyla Atakan ile yol arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel gece gündüz aşkla hizmet ederken elim bir trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Biz onları hiç unutmadık. İzmit’in her noktasında onların sundukları eserler ve katkılar bugün hala yaşıyor. Bugün niyetimiz, kıymetli belediye başkanımız Leyla Atakan'ın belgesel filminin galasını yapmaktı. Memleketimizin zor günlerden geçtiği deprem hadisesi sebebiyle gala programımızı erteledik. Bu noktada belediyemizin birçok ekibi de deprem bölgesinde. Arama kurtarma ekipleri ile aşçı ekiplerimiz orada. Bölgede mutfaklar kurduk. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, deprem bölgelerini gezerek durumları bizlere iletiyor. Biz de burada İzmit halkıyla beraber katkı sunmaya çalışıyoruz. Allah hepsine güç kudret versin. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah bu sıkıntılı günlerden tez zamanda kurtulmayı nasip etsin” dedi. 
  Anma programının ardından, Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarının anısına irmik helvası dağıtıldı. 


İHA
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