Van Erciş'de trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Hereke'de bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Haluk Dursun Hereke’de toprağa verilecek
Van'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hereke’de toprağa verilecek.