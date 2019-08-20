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Haluk Dursun Hereke’de toprağa verilecek

Van'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hereke’de toprağa verilecek.

Haluk Dursun Hereke'de toprağa verilecek

20 Ağustos 2019 Salı 13:34

Van Erciş'de trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Hereke'de bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.

 

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