Haluk Dursun ile Belgeselcilik Anılarım

Bir yıl önce elim bir trafik kazası sonucu Van’ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos 2019’da vefat eden Kültür Bakan Yardımcısı merhum Haluk Dursun ile ilgili bugün de belgeselcilik anılarımı sizlerle paylaşarak, Haluk Hoca’yı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum

Bundan 21 yıl önceydi, 1999 yılında kısa adı ATİB olan Avrupa Türk İslam Federasyonu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi’den bir davet aldım. Balkan ülkelerinde belgesel çekimi yaptığım için, Almanya’da düzenlenecek olan Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yıl dönümü dolayısı ile Almanya’da, Balkanlar’da Osmanlı medeniyeti konusunda belgesel gösterimi yapmam ve konferans vermem isteniyordu.

Bizimle birlikte Türkiye’den o zamanlar Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Haluk Dursun hocada davetli. İlk kez Haluk Hoca ile Atatürk Hava Limanı’nda yüz yüze görüşüp tanıştık. Birlikte ATİB’in davetlisi olarak Almanya’ya gittik.

Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yıl dönümü dolayısı ile Almanya’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen toplantılara katılıp aynı masadan konuşma yapıp belgesel gösterimlerimi sundum.

Bir hafta süre ile aynı otelde kaldık aynı mekanları paylaştık. Birlikte İsviçre’ye geçtik. Beni en çok Haluk Hoca ile Almanya’nın Stuttgart şehrinden 160 km uzaklıktaki Tuna Nehri’nin doğduğu Almanya’nın Dunauesingen şehrine yaptığımız yolculuk etkiledi. O yolculuğu ve Tuna Nehri’nin kaynağında yaşadıklarımı hiç unutamıyorum.

Karlı, buzlu bir havada Haluk Hoca Tuna Nehri’nin kaynağını görmek istiyordu. Yol boyu Haluk Hoca’dan, Tuna Nehri üzerine birçok şey dinledim. Tuna’nın kaynağına yaklaştıkça Haluk Hoca heyecanlanıyordu. Tuna’nın kaynağından doya doya birlikte su içtik. Osmanlı akıncıları gibi elimizde kılıç ve kalkanımız olmasa da kamera ve fotoğraf makinalarımızla Tuna Nehri üzerinden birkaç kez geçerek akıncıların ruhunu şad ettik.

Haluk Hoca ile bir haftalık Almanya arkadaşlığı bana çok şey öğretti. Tarihe ilgim arttı, belgeselciliğin önemini daha iyi anladım. Bugün Tuna Nehri üzerine çektiğim bir çok belgesel ve Tuna’dan Bir Tarih Akar kitabımı Haluk Dursun Hoca ile yaptığım Almanya gezisine borçluyum.

http://www.belgeselyayincilik.com/tunadan-bir-tarih-akar-ki…

ARNAVUTLUK’TAN KIRIM’A HALUK HOCA İLE DEVRİ ALEM

Haluk Dursun Hoca ile Almanya’da başlayan dostluğumuz sürdü, birçok toplantıda beraber olduk. Bir gurup arkadaşla Prof. Dr. Orhan Gedikli’nin organizasyonunda, Haluk Dursun Hoca’nın rehberliğinde Evladı Fatihan Diyarı Adriyatik sahillerindeki Arnavutluk’ta belgesel çekme imkanım oldu. Başkent Tiran’dan yola çıkıp Kurca, Elbasan, İşkodra, Berat, Duraç ve Avluunya’yı onun rehberliğinde gezdik.

Uçakla Arnavutluk’tan dönerken Haluk Hoca’nın yazdığı Tuna kitabını, uçakta yol arkadaşıma diye başlayan bir notla benim için özel olarak imzaladı.

Eman Tur ile yine Haluk Hoca’nın rehberliğinde Deşti Kıpçak diyarı Kırım illerini birlikte gezdik. Bahçesaray’da Kırım Türkleri Lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu’nu birlikte ziyaret ettik. Sivastopol, Yalta, Gözleve, Sudak ve Eski Kırım şehirlerinde Haluk Hoca’nın rehberliğinde çok önemli bilgiler öğrenip, belgesel çektik.

Haluk Hoca’yı vefat yıl dönümünde rahmetle anarken, kendisinden birçok bilgi öğrendiğim Haluk Hoca’ya vefa borcumu ödemek için elimden geleni yapmayı bir borç bildim.

Erciş’te vefat ettiği yere çınar fidanları dikilmesine vesile olurken, Genel Başkan Vekili olduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun vefa ödülü vermesi ve Haluk Hoca adına basılan kitapta uzun bir yazdım.

Baba memleketi Giresun ve doğum yeri Kocaeli’den de hemşerim olan Haluk Dursun gerçekten kültür hayatımızın hafızasıydı, büyük bir kayıp…

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Erciş’te Haluk Dursun Vefa Çınarı

Görev Şehidi Prof. Dr. A. Haluk Dursun Hoca’ya 19 Ağustos 2019’da kaza geçirip vefat ettiği Van’ın Erciş ilçesinde çok anlamlı ve önemli bir vefa örneği yapıldı.

Erciş Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet İrven öncülüğünde Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman’ın ortak çalışmaları ile kurulan Ahmet Haluk Dursun VEFA Grubu, kazanın olduğu Erciş yolu üzerinde Ercişli hayırsever Mehmet Kahraman’ın hibe ettiği 300 m’lik yerin üzerine Erciş Kaymakamlığı ile ortaklaşa yapılan çalışmayla Haluk Dursun’un çok sevdiği çınar fidanları dikilerek örnek bir hatıra fidanlık oluşturulup, Haluk Dursun Vefa Anıtı yapılacak. Vefatının birinci yıl dönümünde vefat ettiği Erciş’te kazanın olduğu yerde Erciş Kaymakamlığı’nın öncülüğünde yapılacak anıtta anma toplantısı düzenlenecek. Haluk Dursun için kuran okunup dua edilecek.

Ahmet Haluk Dursun VEFA Grubu organizasyonu ile yapılan, kültürel kalkınmanın mimarlarından görev şehidi Haluk Dursun Vefa Anıt ve Fidanlığı 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü törenlerinde, 26 Ağustos’ta ziyarete açılacak.

Ercişlilerin bu anlamlı vefa örneği, takdirle karşılandı.

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Medya Platformu’ndan Haluk Dursun’a Vefa Çağrısı

Giresun Medya Platformu’ndan Çağrı; Yetiştirdiğimiz Değerlere Sahip Çıkalım

Giresun Medya Platformu Başkanı İbrahim Balcıoğlu “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamaları hazırlıklarını yerinde denetlemek için gittiği Malazgirt ve Ahlat’tan dönerken 19 Ağustos 2019 günü Erciş’te geçirdiği elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a ve diğer değerlerimize sahip çıkalım” dedi. Balcıoğlu; ilim, kültür, sanat ve devlet adamlığı sıfatı şahsında mündemiç olan Haluk Dursun’a sahip çıkmak biz hemşerilerinin en büyük görevidir. Haluk Dursun, tarih ve kültür sahasında yaptığı çalışmalar, verdiği eserler ve devlette aldığı görevler nedeniyle anılmayı hak etmiş biridir. Adının memleketi Giresun ve doğup büyüdüğü Kocaeli’nde yaşatılması için her türlü gayret gösterilmelidir.

Bu manada Haluk Dursun adı, Giresun ve Kocaeli’nde kütüphanelere, kültür merkezlerine, okullara, parklara ve meydanlara verilmeli, adına çeşitli anma programları, kültür etkinlikleri ve yarışmalar düzenlenmelidir. Haluk Dursun hocamız ilk ödülünü de böyle bir kültür programında almış ve okuduğu Galatasaray Lisesi öğrencisi olarak katıldığı Milli Türk Talebe Birliği Liseler Arası Kompozisyon Yarışması’nda birinci olmuştur.

Bu konuda Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesi ile Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına büyük görevler düşmektedir. Bu yıl anma için geç olmuş olabilir ama bahsettiğimiz diğer görev ve etkinlikler için mutlaka programlar yapılmalı ve kamuoyuna duyurulmalıdır.

Biz Giresun Medya Platformu olarak ilgili kurumlara her konuda yardımcı olmaya hazır olduğumuzu hatırlatır, hocamız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine ve tüm hemşerilerimize başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.

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Kocaeli ve Giresun Valilikleri / Belediye Başkanlıklarına

Türkiye’nin yetiştirdiği nadir devlet, kültür ve bilim insanı Prof. Dr. Haluk Dursun 19 Ağustos 2019 günü görevi gereği gittiği Malazgirt ve Ahlat’tan dönerken Erciş’te elim bir kaza sonucu vefat etmiş ve görev şehidi olmuştur.

Bu nadir insana vefa göstermek tarihi bir borçtur. Bu nedenle Prof. Dr. Haluk Dursun adına çeşitli anma törenleri ve programlar yapılmalı ve görüş ve düşünceleri gelecek nesillere aktarılmalıdır.

Ayrıca görev şehidi ve kültürel kalkınmanın mimarlarından Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun’un adı, doğum yeri Kocaeli ve baba memleketi Giresun’da yapılacak anıt, kütüphane, kültür merkezi ve parklara verilerek yaşatılmalıdır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla

Giresun Medya Platformu

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Evet kurucu Üyesi olduğum Giresun Medya Platformu’nun bu kampanyasını destekliyorum. 1996 yılına kadar Hereke Gebze’ye bağlıydı. Haluk Hoca’nın nüfusa kayıtlı olduğu Gebze Tatlıkuyu Vadisi’nin adının Tatlıkuyu Prof. Dr. Haluk Dursun Kültür Vadisi olarak değişmesini öneriyorum. (İsmail Kahraman)