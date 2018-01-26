2014 yılında GTÜ kurucu rektörü olarak göreve gelen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün üniversite sanayi işbirliğine yaptığı önemli katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Görev süresi boyunca üniversite sıralamalarında GTÜ' nün uluslararası ve ulusal pek çok başarıya imza atmasını sağlayan Görgün, geçtiğimiz yılda başka bir yayın kuruluşu tarafından yine yılın rektörü ödülüne layık görülmüştü. Görgün, törende yaptığı konuşmasında ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite sanayi işbirliğinde örnek bir model oluşturan çalışmalarımızın her platformda takdir görmesi memnuniyet verici. Ödüllerin motive edici bir yönü her zaman vardır, takdir gören çalışmalarımızın daha iyi, uluslararası ve sürdürülebilir olması için gayretle devam edeceğiz." dedi.
Haluk Görgün “Yılın Rektörü” ödülünü aldı
Yaptığı başarılı çalışmalar ile medyada adından sıkça söz ettiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün “8.Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın Rektörü” ödülünü aldı.
2014 yılında GTÜ kurucu rektörü olarak göreve gelen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün üniversite sanayi işbirliğine yaptığı önemli katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Görev süresi boyunca üniversite sıralamalarında GTÜ' nün uluslararası ve ulusal pek çok başarıya imza atmasını sağlayan Görgün, geçtiğimiz yılda başka bir yayın kuruluşu tarafından yine yılın rektörü ödülüne layık görülmüştü. Görgün, törende yaptığı konuşmasında ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite sanayi işbirliğinde örnek bir model oluşturan çalışmalarımızın her platformda takdir görmesi memnuniyet verici. Ödüllerin motive edici bir yönü her zaman vardır, takdir gören çalışmalarımızın daha iyi, uluslararası ve sürdürülebilir olması için gayretle devam edeceğiz." dedi.