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Haluk Görgün “Yılın Rektörü” ödülünü aldı

Yaptığı başarılı çalışmalar ile medyada adından sıkça söz ettiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün “8.Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın Rektörü” ödülünü aldı.

Haluk Görgün 'Yılın Rektörü” ödülünü aldı

26 Ocak 2018 Cuma 10:05

 Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri”, Ankara Sheraton Otel’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şarkıcılar İrem Derici, Safiye Soyman, Berdan Mardini, siyaset ve iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman “15 Temmuz Kararlılık ve Milli İrade” ödülüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise ‘Yılın Bakanı” ödülüne layık görüldüğü  8.Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Yılın Rektörü” ödülünü aldı.

 

2014 yılında GTÜ kurucu rektörü olarak göreve gelen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün üniversite sanayi işbirliğine yaptığı önemli katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Görev süresi boyunca üniversite sıralamalarında GTÜ' nün uluslararası ve ulusal pek çok başarıya imza atmasını sağlayan Görgün, geçtiğimiz yılda başka bir yayın kuruluşu tarafından yine yılın rektörü ödülüne layık görülmüştü. Görgün, törende yaptığı konuşmasında ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite sanayi işbirliğinde örnek bir model oluşturan çalışmalarımızın her platformda takdir görmesi memnuniyet verici. Ödüllerin motive edici bir yönü her zaman vardır, takdir gören çalışmalarımızın daha iyi, uluslararası ve sürdürülebilir olması için gayretle devam edeceğiz." dedi.

 

 

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