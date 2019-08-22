Haluk hocayı dualarla uğurladık

Sultan Ahmet cami tarihi günlerinden birini yaşadı. Elim bir trafik kazasına kurban giden Kültür ve turizm bakan yardımcısı Prof Dr Haluk Dursun ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kocaeli Hereke’de toprağa verildi.

Cenazeye başta cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere, çok sayıda kişi katıldı.

Aslen Giresun Tirebolulu bir aileye mensup Hereke doğumlu olan Haluk Dursun un cenaze töreninin belgesel çekimlerini yaparak, Haluk hocaya 20 yıllık yakından tanıyan bir hemşerisi ve kültür Belgeselcisi olarak vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.

HALUK DURSUNUN CENAZESİ İLE İLGİLİ BASIN GENİŞ YER VERDİ

Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Dursun'un eşi Gülşen ile kızı Nilay Dursun taziyeleri kabul etti.

Dursun'un camiye getirilen cenazesi, musalla taşına kadar sevenlerinin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı.

Cenaze namazı öncesinde Dursun için, Sultanahmet Camisi Müezzini İbrahim Altuntaş ile Ayasofya Müzesinde görevli müezzin tarafından karşılıklı olarak sela okundu. Ardından törenin yapılacağı Sultanahmet Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi

HEREKE’DE BAŞLAYAN YOLCULUK HEREKE’DE NOKTALANDI

Baki kalan Gök kubbede hoş bir Sedaimiş. Kendisini kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya adayan 20 yıldan beri tanıdığım tarihçi Yazar araştırmacı hoca gezgin İdareci devlet adamı en önemlisi de kültür adamı Kültür ve Turizm bakan yardımcısı Prof Dr Haluk Dursun Kocaeli’nin tarihi Hereke beldesinde 20 Ağustos 2019 akşamı toprağa verildi .

İlk Cenaze Töreni Van Erciş’te Yapıldı İkindi namazından sonra İstanbul Sultan Ahmet Caminde kılınan cenaze namazından sonra Kocaeli Körfez ilçesi Yukarı Hereke’de toprağa verilen Haluk hoca yazdığı kitaplar ile gök kubbede hoş bir seda bıraktı.

VAN. İSTANBUL VE KOCAELİN DE TÖREN DÜZENLENDİ

Malazgirt. Zaferinin 948. yıl dönümü törenleri için bölgeye giden Malazgirt ziyaretinin ardından son açıklama ve fotoğrafı Kubbetül İslam Bitlis Ahlat mezarlığında çektiren sonra Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenledi.

Erciş Devlet Hastanesinden alınarak komutanlığa getirilen cenaze, Bakanımız Mehmet Ersoy ve il protokolünün katıldığı törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un cenazesi günün ilk saatlerinde Bakan Ersoy ile birlikte İstanbul'a ulaştı.

Cenazeyi İstanbul Havalimanında eşi Gülşen Dursun ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu karşıladı.

Bakan Yardımcımız için saat 14.30'da, mezun olduğu Galatasaray Lisesinde tören düzenlendi.

Cenaze, Sultanahmet Camii'ne getirildi. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan başta olmak üzere kalabalık bir cemaat topluluğu tarafından cenaze namazı kılındıktan sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı Haluk Hocanın cenazesi İstanbul’dan Kocaeli Yukarı Hereke Köyü'ne uğurlanarak, Yukarı Hereke aile kabristanlığında Kocaeli protokolü ile kalabalık cemaat tarafından toprağa verildi.

Haluk Hocanın son kitabı Hereke üzerineydi 62 yıllık hayata bir çok şey sığdıran Haluk hocayı yaptığı kültürel çalışmalardan dolayı minnet şükran ve rahmetle anıyoruz

TÖRENE KİMLER KATILDI

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ile Serdar Çam, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, Kocaeli Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen Şstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı, Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz, araştırmacı-yazar Beşir Ayvazoğlu, akademisyen Uğur Derman, müzisyen Ahmet Şahin ile milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, sanatçılar, vatandaşlar ve öğrencileri katıldı.

ÇELENK GÖNDERENLER

Ayrıca törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de çelenk gönderdi.