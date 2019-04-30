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Hamsi Festivali'nde Muhteşem Final

Çayırova Belediyesi’nin desteği ve il derneklerinin organizasyonu ile düzenlenen 3. hamsi festivali ve kültürler kaynaşması Çayırova Giresunlular Derneği’nin gerçekleştirdiği muhteşem gece ile son buldu.

Hamsi Festivali'nde Muhteşem Final

30 Nisan 2019 Salı 11:01

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Çayırova’daki değişik kültürlerin kaynaşması amacı ile düzenlenen 3. hamsi festivali 28 Nisan Pazar günü Çayırova Giresunlular derneğinin programı ile son buldu.

Renkli görüntülere sahne olan programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Saadettin Arıkboğa, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Giresunlular Derneği Başkanı Aydın Turan, belediyenin desteği ile derneklerle birlikte düzenledikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Uzun yıllar dernek başkanlığı yaptığını ve birçok hizmetlere imza attıklarını ifade eden Turan, görevi kongrede bırakacağını ve bundan sonra gelecek yönetimin daha da güzel çalışmalar yapacağını söyledi.

FORMATI FARKLI ETKİNLİK

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçinin selamını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Yardımcısı Saadettin Arıkboğa, 3.sü düzenlenen  ve 6 il derneğimiz tarafından organize edilen hamsi festivalinin son gününde kültürlerin kaynaşmasına birlikte şahitliktik ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde farklı formatta ve daha uzun sürecek şölen ve etkinlikler düzenleyeceklerinin müjdesini veren Arıkboğa, farklı ve renk kültürlerin Çayırova için büyük bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

SANATÇILAR RENK KATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise programa katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etiği konuşmasında, yoğun programları ile katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını getirdiğini kaydetti. Derneğe hizmet yapanlara plaket verilen programa yöresel sanatçılar yorumları ile renk kattı.

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