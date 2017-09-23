Hamsi fiyatı düşüyor Balık sezonunun 1 Eylül’de başlaması ile beraber, tezgahlarda 30 lira olarak kendisine yer bulan hamsinin kilosu, üçüncü haftanın sonunda 8 liraya kadar düştü

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:08