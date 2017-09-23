Hamsi fiyatı düşüyor

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:08
zmit Balık Hali 1Eylül’de sezonunun başlaması ile beraber hareketlendi. Sezon başında balık fiyatları yüksek seyrederken, geçtiğimiz 3 hafta boyunca fiyatlar kademe kademe düştü. Son bir haftadır oldukça sıcak devam eden havaların, balığa tersi yönde bir etkisi oldu. Sıcak havalarda balıklar, deniz yüzeyindeki ısının yüksek olmasından dolayı derinlere kaçar ve böylece avlanan balıkçıların ağlarından kurtulmuş olurlardı. Bundan dolayı da, balık yakalanamadığı için fiyatlarda artış gözlenirdi. Havaların sıcak olmasına rağmen yakalanan balıkların bolluğu, fiyatları düşürdü. Ancak vatandaşın ilgisi yine beklendiği gibi olmadı. Balıkçılar ise; fiyatların bu kadar düşmesine rağmen, vatandaşın ilgisinin az olmasından yakındı.
BALIK CANLI CANLI
Şen Balıkçılığın çalışanı Adem Sevinç, balık fiyatlarının ilk güne nazaran çok daha ucuzladığını ifade ederek, “Havalar sıcak seyrediyor ama maşallah balık kasa kasa geliyor. Fiyatlar ucuzladı ancak yine de yeteri kadar ilgi yok, vatandaş gelmiyor. Balıklar taptaze, kimse çekinmesin; buyursunlar” dedi.