HAMZA’NIN YAŞAYABİLMESİ İÇİN 48 GÜNÜ KALDI

SMA Tip-1 hastası Hamza Abuljoud’un ABD’de uygulanan Zolgensma gen tedavisini alabilmesi için sadece 48 günü kaldı. 2,5 aylıkken SMA tip-1 teşhisi konan minik Hamza için gece gündüz sosyal medya üzerinden yayınlar yaparak bağış toplayan anne Şeyma Abuljoud, “Evladının sadece nefes alıp su içebilmesi için mücadele eden bir anneyim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Çalmadığım kapı gitmediğim yer kalmadı. Oğlumu, canımı kaybetmek istemiyorum. Oğlum yaşasın istiyorum. Ne olur artık biri beni duysun, biri elimi tutsun, biri ben buradayım beraber başaracağız desin artık ne olur” diyerek yardım çağrısında bulundu. Minik hamza için 2 aylık süreçte 1 milyon euro toplandığını belirten gözü yaşlı anne, tedavi için 1 milyon 150 bin euro daha toplanması gerektiğini söyledi.