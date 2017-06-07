Hangi emekli ne kadar zam alacak

NE OLACAK?

Temmuz zammı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, halen bin 500 lira olan maaş bin 597 lira 20 kuruşa yükselecek. Halen 2 bin lira olan maaş da 129,60 lira artışla 2 bin 129 lira 60 kuruşa çıkacak. 2 bin 500 lira olan maaş ise 2 bin 662 liraya ulaşacak. Emekliler Temmuz'da hem kesin zam oranlarını öğrenecek hem de zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.