Harekat ile ilgili tüm eylemlere yasak!

Kocaeli Valiliği, dün saat 16:00 sıralarında TSK tarafından başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” na yönelik her türlü eylemin yasaklandığını duyurdu. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: " Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”na yönelik protesto amaçlı Sivil Toplum Kuruluşları, şahıs, gruplar tarafından eylem/etkinliklerin düzenlenebileceği ve bu sebeple karşıt grupların karşı karşıya gelmesi neticesinde müessif olayların yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere;



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”nı protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Kocaeli İl sınırları içerisinde 10/10/2019 günü saat:00.01’den 24/10/2019 günü saat:00.00’a kadar (15) gün süre ile Valilik Makamı’ nın 09/10/2019 tarih ve 2227 sayılı Olur Emri ile yasaklanmıştır."