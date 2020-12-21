Harşit Irmağında Yaptığımız Canlı Yayınımızı 89 Bin Kişi İzledi

89 Bin Kişi İzledi
Kafjas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili bir Çanakkale birde Harşit geçilmedi konulu Harşit ırmağında yaptığımız canlı yayınımızı 89 bin kişi izledi .
Kafkas cephesinin son savunma hattı Giresun Tirebolu Harşit köprüsünde Gebze Gazetesi canlı ile tarihe not düştük sosyal medya sayfamızda yayınlanan Harşit ırmağında yaptığımız canlı yayın videomuz 89 bin kişi tarafından izlendi
Takipçi arkadaşlarımız tarafından çok sayıda paylaşım beğeni alıp yorum yapılan canlı yayınımızı sizlerle paylaşıyoruz
Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli
Geçtiğimiz yıllarda TRT de Yayınlanan Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeselinin çekilmesine öncülük edip resmî danışmanlık yaparak şühedaya vefa borcumuzu ödemeye çalıştık 6 bölümlük belgeseli izleyebilirsiniz ..