Hasan Soba İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizi Ziyaret Etti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın ziyaretçisi Ak Parti Gebze ilçe Başkanlığı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Soba İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesini ziyaret etti.

Gebze siyasetinin önemli isimlerinden geçmiş dönem Ak Parti Gebze ilçe başkanlığı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Soba İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanesini ziyaret ederek İktav başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini iletip kütüphaneyi gezerek bilgi aldı

Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü olurları ile kurulan İKTAV kütüphanesinde 10 bine yakın kitap ve dergi bulunuyor .

Kütüphanede birçok tv kanalında yayınlanan İsmail Kahraman tarafından dünyanın 80'e yakın ülkesinde çektiği Devri Alem belgesel program video ve fotoğraf arşivinide araştırmacıların hizmetine açılmış durumda.

Hasan Soba kütüphanenin en önemli eserlerinden olan bizzat Abdülhamit Han tarafından basılarak İslam ülkeleri ve Osmanlı coğrafyasındaki kütüphanelere dağıtılan Kuranı Kerim’den sonra en muteber hadis kitabı olan Sahihi Buhari'nin orijinal baskısı ile 1924 yılında Kocaeli İl Genel Meclis zabıtlarının toplandığı 1927 yılında valilik tarafından orijinal baskısı yapılan kitap hakkında bilgi aldı .

Hasan Soba İKTAV bünyesindeki manşetlerle deprem gerçeği ve deprem bilinci sergisinide gezdi .