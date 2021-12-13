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Hasan Soba İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizi Ziyaret Etti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın ziyaretçisi Ak Parti Gebze ilçe Başkanlığı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Soba İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesini ziyaret etti.

Hasan Soba İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizi Ziyaret Etti

13 Aralık 2021 Pazartesi 13:16


Gebze siyasetinin önemli isimlerinden geçmiş dönem Ak Parti Gebze  ilçe başkanlığı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Soba İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanesini ziyaret ederek İktav başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini iletip kütüphaneyi gezerek bilgi aldı 
Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü olurları ile kurulan İKTAV kütüphanesinde  10 bine yakın kitap ve dergi  bulunuyor .
Kütüphanede birçok tv  kanalında yayınlanan İsmail Kahraman  tarafından dünyanın 80'e yakın ülkesinde çektiği Devri Alem belgesel program video ve fotoğraf arşivinide araştırmacıların hizmetine açılmış durumda.
Hasan Soba kütüphanenin en önemli eserlerinden olan bizzat Abdülhamit Han tarafından basılarak  İslam ülkeleri ve Osmanlı coğrafyasındaki kütüphanelere dağıtılan  Kuranı Kerim’den sonra en muteber hadis kitabı  olan Sahihi Buhari'nin orijinal baskısı ile 1924 yılında Kocaeli  İl Genel Meclis  zabıtlarının toplandığı  1927 yılında  valilik tarafından orijinal baskısı yapılan kitap hakkında bilgi aldı .
Hasan Soba İKTAV bünyesindeki  manşetlerle  deprem gerçeği ve deprem bilinci sergisinide gezdi .
Kahraman yaptığı nazik ziyaretinden dolayı Hasan  Soba'ya teşekkür etti.
















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