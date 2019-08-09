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Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansları Kurban Bayramı süresince görev yapacak.

Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

09 Ağustos 2019 Cuma 11:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de görev başında olacak. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 32 bin 959 kişiye hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti yaklaşan Kurban Bayramı’nda da vatandaşlarımız için görev başında olacak.

 

TAM DONANIMLI AMBULANSLAR
Vatandaşların Kurban Bayramında olası bir sağlık problemi yaşadıklarında kendilerini hastanelere ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulansları tam donanımlarıyla hazır bulunacak. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.

 

32 BİN 959 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ
Son 7 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 32 bin 959 olurken il dışına 877 hasta nakil edildi. Kanser hastaları için sağlanan servis sayısı 2 bin 257, trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 7 ay süresince toplam 32 bin 959 kişiye hizmet verildi.

 

153 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNDEN ULAŞILABİLİR
Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak olan Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.

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