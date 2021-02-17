Hasta nakil hizmeti yoğu kar yağışında'da sürüyo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastaları evlerinden alıp hastaneye götürüyor. Kar kış demeden çalışan ambulanslar, tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta ve yakınını tekrar evine bırakıyor.

AMBULANSLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Kocaeli’nde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle köy yollarında ulaşım zorlaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışırken, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastalara çare olmak için çalışıyor.

BAHRİYE TEYZE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

4 aydır diyalize bağlanan 79 yaşındaki Bahriye Altın’ın yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı yetişti. İzmit İlçesi Gökçeören Sadıklar köyünde ikamet eden Bahriye Altın’ın oğlu Metin Altın, annesinin Kocaeli Devlet Hastanesindeki diyaliz tedavisi için 153 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Çağrının ardından hasta nakil ambulansları harekete geçti. Çetin kış şartlarına rağmen Gökçeören köyüne ulaşan ekipler 79 yaşındaki Bahriye Altın’ı evinden alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

BİR TELEFONLA AMBULANS

Annesinin Kocaeli Devlet Hastanesinde haftanın 3 günü diyalize bağlandığını belirten Metin Altın; “Annemin sol tarafı felçli. 4 aydır Kocaeli Devlet hastanesinde haftanın 3 günü diyalize bağlanıyor. Bizim için en önemli sorun ulaşım. Bunu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulanslarıyla çözüyor. Annemin diyaliz günü öncesi 153’ü arayarak randevu oluşturuyoruz. Belirtilen saatte Ambulans evimize geliyor. Annemi alıp hastaneye götürüyorlar. Tedavisinin ardından ise yine ambulansla evimize kadar bırakılıyoruz” dedi.

“DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Hasta nakil ambulansının hastalar için önemli bir hizmet olduğunu belirten Altın; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil hizmeti bizler için çok önemli bir hizmet. Bir telefonla kapınıza ambulans geliyor. Bize ulaşım imkanı veriliyor ve tedavinin ardından tekrar evimize bırakılıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve bu hizmette emeği geçenlere minnettarız. Bu hizmetten ne zaman faydalansak, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.