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Hasta Refakatçi Eğitiminden 2020’de 436 Kişi Yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Haziran ayı itibariyle başlattığı Hasta Refakatçi Eğitiminden 436 kişi yararlandı.

Hasta Refakatçi Eğitiminden 2020'de 436 Kişi Yararlandı

04 Ocak 2021 Pazartesi 10:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hasta yakınlarına konusunda eğitimli ve deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi” verildi. Teorik eğitimlerinden ardından uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde verilen hizmetten 2020 yılında 436 kişi yararlandı.

 

2020 YILINDA BAŞLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için 2020 yılında yeni bir hizmet başlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 2 etapta verilen eğitimler 3 Haziran 2020 tarihi itibariyle başladı.

 

436 KİŞİYE EĞİTİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim birimince verilen eğitimlerde yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı uygulamalı olarak refakatçilere gösterildi. 2020 yılının 7 ayında verilen eğitimlerden 436 kişi yararlandı.










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