Hasta ve Refakatçilerinin Yüzünü Güldüren Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hasta yakınlarına konusunda eğitimli ve deneyimli eğitim hemşireleri tarafından verilen ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ne devam ediyor. Daha önce verilen teorik eğitimlerinden ardından uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde uygulamalı olarak bilgiler sunuluyor.

UYGULAMALI HASTA REFAKATÇİ EĞİTİMİ

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ veriliyor. Daha önce yapılan teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda eğitim hemşireleri tarafından hasta vatandaşın kaldığı eve gidilerek hasta bakımını üstlenen yakınlara, bireysel uygulamalı eğitim veriliyor.

“ALLAH BELEDİYEMİZDEN RAZI OLSUN”

10 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu C4 - C5 omuriliği kırılıp yatalak kalan 49 yaşındaki İbrahim Karoğlu ve eşi Havva Karoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu ‘Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimi’ni aldılar. Kaza sonucu yatalak kaldığını ifade eden İbrahim Karoğlu; “10 yıldır bu durumdayım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu eğitim bizim için çok önemliydi. Allah vesile olanlardan razı olsun. İhtiyaç olduğunda Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda” açıklamasında bulundu.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR EĞİTİM”

Hem teorik hem de pratik eğitim aldığını belirten Havva Karoğlu; “Ben 10 yıldır eşime bakıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı ve hasta refakatçi eğitiminden faydalanıyoruz. Özellikle hasta refakatçi eğitimi bizim için çok önemliydi. Evimize kadar gelip, bizlere eğitim verdiler. Düşünen, uygulayan ve projeye destek veren herkesten Allah razı olsun” ifadesini kullandı.

VERİLEN EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta bakımı konusunda eğitimli ve deneyimli sağlık personeli tarafından verilen eğitimlerde; günlük yapılması gereken bakım ve işlemler; göz bakımı, ağız-kulak-burun temizliği, perine bakımı, kısmi vücut temizliği, pasif egzersiz ve yer değişikliği, masaj, postural drenaj, beslenme ve yatak çarşaflarının değişimi yer alıyor. Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemlerde ise; saç banyosu ve vücut banyosu yer alıyor. Eğitimlerde ayrıca yatak (bası) yarası koruma, önleme ve bakımı, hasta yakını psikolojisi, hastaların düşme riskinin değerlendirilmesi ve önlenmesi, temel güvenlik önlemleri ve atık yönetimi konuları anlatılıyor. Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimi almak isteyen hasta yakınları 153 numaralı çağrı merkezini aramalarının yeterli.





