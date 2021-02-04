Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gölcük'te 1 Şubat'tan önce hiç vaka olmayan bir bölgede vaka görülmeye başlandığını vurgulayan Pehlevan "O bölgede yaşayan bir yaşlı vatandaşımıza, geçmiş olsun ziyaretine farklı bölgelerde yaşayan yakınları gidiyor. Farklı bölgelerden gelen aynı aileden 30 kişi de pozitif çıkıyor. O bölgede 1 Şubat'tan önce hiç vaka yok. 1 Şubat'tan sonra ciddi bir vaka artışı gözledik." ifadesini kullandı.

Pehlevan, alınan tedbirlerini önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aile içi bulaşlar, bu sıralar çok çok önemli. Dolayısıyla hasta ziyaretlerinin, taziyelerin kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Sosyal mesafeye uyup, telefonda bu görevlerimizi yerine getirmemiz çok önemli. Çünkü en büyük tehlike yakınlarınızdan geliyor. Bütün aile şimdi stres altında. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Kesinlikle tedbiri elden bırakmamamız lazım çünkü hızlı bulaşan bir virüs. Mutant virüs değil ama normal virüsün de zaten bulaşıcılığı çok yüksek. Herkesin azami derecede dikkat etmesi lazım."