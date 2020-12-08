banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık Hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatalak veya sürekli tedavi gören hastalara 19 yıldır ücretsiz nakil hizmeti veriyor.

Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık Hizmet

08 Aralık 2020 Salı 11:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu hizmetlerden biri de yatalak veya sürekli tedavi gören hastalara sunulan ve 19 yıldır ücretsiz devam eden nakil hizmeti.

 

7/24 ÇALIŞILIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olan Hasta Nakil Hizmeti, vatandaşları evlerinden alarak tedavi görecekleri hastaneye götürüyor. Tedavinin ardından hastalar alınarak tekrar evlerini bırakılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında dahi 7/24 çalışan Hasta Nakil Hizmeti vatandaşın yüzünü güldürüyor.

 

19 YILLIK HİZMET

İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7/24 hizmet veren ambulansları toplum sağlığı için düzenli olarak dezenfekte ediyor. 19 yıldır ücretsiz bir şekilde verilen hasta nakil hizmetinden 4 yıldır yararlanan Sevda Tekin, nakil hizmetinin hastalar için çok önemli olduğunu ifade etti.

 

“EMEĞİ GEÇENLERE MİNNETTARIZ”

4 yıldır tedavisi için Hasta Nakil Hizmetinden faydalandığını belirten yatalak ve diyaliz hastası Sevda Tekin; “Böbrek yetmezliğim nedeniyle diyaliz görüyorum. 4 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum. Bu hizmette görev yapan personeli çok seviyorum. Beni evimden alıp diyaliz merkezine götürüyorlar. Daha sonrada alıp evime getiriyorlar. Bu hizmet olmasaydı diyaliz merkezine gidemezdim. Yapılan hizmetten çok memnunum. Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Bey başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

 

İL İÇİ VE İL DIŞI HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 19 yıldır hizmet verdiği Hasta Nakil Hizmeti felçli, yatalak pozisyondaki hastalar, cihaz ve oksijen destekli hastalar, ambulans ile taşınması uygun görülen yürüyemeyen engelli hastalar, ameliyat olmuş yatar durumda ve yatarak gitmesi gereken hastalara (Hekim onaylı ve takipli olarak) veriliyor. Bunların dışında yerinde yapılan değerlendirmede ambulans hekimi ve sağlık personellerimiz tarafından ambulans ile taşınması uygun görülen hastalar da hizmetten faydalanabiliyor.

 

153’Ü ARAMAK YETERLİ

Hasta nakil ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşları il içi nakil taleplerinde tedavi - randevu tarihi ve saatinden en az 1 gün önce, il dışı nakil taleplerinde ise en az 3 gün önceden Büyükşehir 153 çağrı merkezini arayarak randevu oluşturması gerekiyor. Talep edilen tarihlerin dolu olması durumunda en yakın ve uygun tarihler bildirilerek planlamalar yapılıyor.
















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri
266 Kişiye Para Cezası 266 Kişiye Para Cezası
Evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi Evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi
DARICA’DA EKİPLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ DARICA’DA EKİPLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA...
269 adet İdari Para Cezası 269 adet İdari Para Cezası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında organizasyon...

Haberi Oku