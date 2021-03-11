Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılaması Sürüyor

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) teknik arıza nedeniyle katılamazken, müşteki Çiğdem Mutlu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı tarafından esasa ilişkin açıklanan mütalaada, maktulün, eşi Çiğdem Mutlu ile akrabaları Ş.U'yu satış yapması için Kent Ormanı yakınlarındaki pazara bıraktığı, B.Ö'nün de Mutlu'nun yanındaki tezgahta satış yaptığı belirtildi.

Mütalaada, sanığın, maktulün eşine kendi taburesini verdiği ve başka tabure almak için otoparktaki aracına gittiği, Çiğdem Mutlu'nun bir süre sonra çantasındaki telefonun yerinde olmadığını fark etmesi üzerine eşine haber verdiği kaydedildi.

Maktulün, eşini indirdiği otoparkta kaybolan telefonu aradığı sırada bir araçta telefonun sesini duydukları aktarılan mütalaada, bu esnada aracın sahibi sanığın yanlarına gelerek, "Telefon bende, ben size şaka yaptım." diyerek, telefonu verdiği ve daha sonra taraflar arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Mütalaada, bir gün sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin otoparkına yakın yerde tezgah açan B.Ö. ile maktul arasında tartışma çıktığı ve sanığın aracında getirdiği av tüfeğini alarak peşinden gittiği maktule ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

İddia makamı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında 9 Eylül 2020'de pompalı tüfekle vurulan Davut Mutlu (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan B.Ö. (48) tutuklanmıştı.





