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Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:46

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, maktulün eşi müşteki Çiğdem Mutlu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaayı tekrarlayarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen müşteki avukatı, mütalaaya karşı bir diyeceklerinin olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını, takdir indirim nedenlerinin uygulanmamasını istedi.

Sanık B.Ö. ise darbedildiğini ve hakarete uğradığını iddia ederek, "Caddede insanlar vardı. Onlar da yardım etmedi. Canımdan endişe ettim. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.

Maktulün vefat etmesi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen B.Ö, "Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, pişmanım." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini, müvekkilinin ruhsatlı silahıyla saldırıyı savuşturmak amacıyla hareket ettiğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanık B.Ö. hakkında "takdiri indirimi" uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

- Olay

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında 9 Eylül 2020'de pompalı tüfekle vurulan Davut Mutlu (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan B.Ö. (48) tutuklanmıştı.





AA
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