Hastaneden açıklama: Servis kapatılmadı, birleştirildi

Darıca Farabi Devlet Hast. Başhekim vekili Dr. Nihat Üstüner imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darıca Farabi Devlet Hastanesi Kardiyoloji servisinin personel yokluğu nedeniyle kapandığına dair yazılı basında bazı haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi ilimizin batısında yer alan, aylık ortalama 1800 Yatan hasta, 110.000 civarında muayene sayısı ile bölgedeki 2. basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını vermektedir. Hastanemizin Kardiyoloji servisinin personel yokluğundan kapanması diye bir olay ise kesinlikle söz konusu değildir.

RUTİN BİR UYGULAMA

Yaz aylarında veya uzun tatil dönemlerinde hastanelerde yatan hasta sayısı azaldığından, hem azami sayıda personeli izne çıkarabilmek hem de bu süre zarfında kışın yoğunluktan fırsat olmayan servislerdeki bakım, onarım ve tadilatları yapılabilmek için bazı servisler birleştirilerek bir arada hizmet verilir. Bu kamu özel neredeyse tüm hastanelerde hizmetin aksamaması için yapılan rutin bir uygulama olup, bir taraftan hizmet devam ederken diğer taraftan bu çalışmaları yapmanın başka bir yolu da yoktur.

EKİM AYI İTİBARİYLE NORMALE DÖNÜLDÜ

Hastanemizdeki Kardiyoloji servisi de aynı katta bulunan İç Hastalıkları servisi ile bu yaz dönemine mahsus birleştirilmiştir. Yani iki servisin tüm personeli bir araya toplanarak hem İç Hastalıkları hem Kardiyoloji hastalarına tek serviste hizmet verilmiş, bu süre zarfında da diğer serviste iklimlendirme sistemi, elektrik tesisatı, boya ve diğer bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Bakım onarım çalışmaları tamamlandığından Ekim ayı itibarı ile her iki servis eski haliyle hizmet vermeye başlayacaktır.

54 HASTA TEDAVİ GÖRDÜ

Kardiyoloji servisinin kapandığı iddia edilen tarihlerde Kardiyoloji uzmanlarımız tarafından 54 hasta yatarak tedavi edilmiştir. Görüldüğü gibi servis kapanması falan söz konusu değildir. Bu bilgiler tamamen yanıltıcıdır. Hizmet aralıksız devam etmiştir.

Genç sağlık personelinde atanmaya bağlı yer değişiklikleri fazla olduğundan hastanemizde de zaman zaman personel eksikliği yaşanmakta, ancak bakanlığımız tarafından hızla tamamlanmaktadır. Hasta memnuniyetinin yüksek olduğu hastanemizde çalışanlarımız tarafından büyük bir özveri ile verilen nitelikli sağlık hizmetlerinin görmezden gelinmesinin halkımızın ve personelimizin moralini bozmanın ötesinde kimseye bir yarar sağlamayacağını düşünüyoruz. Zaman zaman aksaklıklar olabilir ama, tüm personelimizle sağlık hizmetini hep en iyi şekilde sunmanın çabası içinde olduğumuzun bilinmesini isteriz. Halkımızın gönlünü ferah tutmasını, bu tür şayialara itibar etmemesini rica ediyoruz."