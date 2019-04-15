Hastanelere Afet planlaması!

İlimizde ki Hastanelerde afet plan hazırlığı ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapan, hastane yönetim kadrosundan oluşan komisyon üyelerine yönelik verilen eğitime, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney katılım sağlayarak değerlendirmelerde bulundu.

AFET PLANLAMALARI KONUŞULDU

Afet planlamalarını ve bu alanda yapılan çalışmaları önemsediklerini belirten Ergüney; başarılı bir eğitim olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitmenler; Uz. Dr Onur Karakayalı, Bahattin Koçyiğit, Ayşe Yıldız, Selahattin Çakır ve Fatma Köksal Parlak tarafından verilen, interaktif ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler 3 gün boyunca devam etti. Kamu Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerini kapsayan eğitimin ardından, 24-25-26 Nisan tarihlerinde de özel hastanelere yönelik eğitimlerle program devam edecek.