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Hastane’nin Statü Değişikliği İçin İlk Adım Atıldı!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in hafta başında gerçekleştirdiği Ankara temaslarında Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiği Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değiştirilmesi talebine Bakanlık jet hızıyla karşılık verdi.

Hastane'nin Statü Değişikliği İçin İlk Adım Atıldı!

09 Ekim 2020 Cuma 09:55

 

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen heyet Dilovası’nda inceleme yaptı!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, geçtiğimiz Salı günü Ankara’ya giderek Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değiştirilerek daha iyi şartlarda hizmet vermesi için Sağlık Bakan Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci ile bir araya gelmişti.

ANKARA’DAN HEYET GELDİ

Ankara’da gerçekleşen görüşmeler sonrası Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyetin gelerek hastaneyi inceleyeceği ve akabinde gerekli adımların atılacağı ifade edilmişti.

.Yapılan görüşmelerin ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, önceki gün Dilovası’na bir heyet göndererek incelemelerde bulundu.

HASTANEYİ İNCELEDİLER

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve İlçe Yönetimi, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan’ın da katıldığı incelemede Bakanlıktan gelen heyet, yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişinde bulundular. Heyet ayrıca hastanenin tüm birimlerini gezerek gerekli notlarını da aldılar.

HALKIMIZA SÖZ VERDİK STATÜYÜ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Yapılan inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Şayir, “Hafta başında İlçe Başkanımızla birlikte Sağlık Bakanlığımıza bir ziyarette bulunmuş ve hastanemizin statüsünün değiştirilerek halkımıza daha iyi bir şekilde hizmet vermeleri için talepte bulunmuştuk. Yaptığımız görüşme sonrası kısa sürede ilçemize gelen heyetle hastanemizde incelemelerde bulunduk ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaları başlattık. İnanıyoruz ki, hastanemizin statüsü değişecek ve halkımıza daha iyi koşullarda sağlık hizmetlerini sunulacak” dedi.










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