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Hat 200’de Sefer Saatleri Değişti, 250 ve 250G'de Değişiklik Yok

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmit İstanbul seferlerini yapan hatlarda düzenleme yapıldı.

Hat 200'de Sefer Saatleri Değişti, 250 ve 250G'de Değişiklik Yok

04 Aralık 2020 Cuma 13:52

 

Koronavirüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda Cuma günü 20.00’dan Pazartesi 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muhaf vatandaşların ulaşımı için yeni kararlar aldı.

 

HAT 200 SAATLERİ

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 200 numaralı İzmit – Kartal hattında sefer saatleri yeniden belirlendi. Kısıtlama günlerinde Hat 200 İzmit Kuzey Terminalinden kalkış saatleri 06.30, 07.30, 08.30, 17.30,18.20 ve 20.00 olarak, Kartal Peronlarından kalkış saatleri ise 07.30, 08.30, 09.00, 18.30, 19.30 ve 20.00 olarak belirlendi.

 

HAT 250 VE HAT 250G’DE KISITLAMA YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’na hizmet verdiği Hat 250 ve Hat 250G seferlerinde ise kısıtlama olmadan sistemde belirlenen sefer saatlerinde hizmet verecek.

 


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