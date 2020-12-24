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Hat 250 ve 250G’den Kesintisiz Hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden otobüsleri hat 250 ve hat 250G ile seferlerine aralıksız devam ediyor.

Hat 250 ve 250G'den Kesintisiz Hizmet

24 Aralık 2020 Perşembe 10:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hat 250 ve 250G ile Sabiha Gökçen havalimanı seferlerine kesintisiz ulaşım hizmetine devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında da seferlerinde hiçbir azaltma olmadan yoluna devam eden havalimanı hatları vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılmaya devam ediyor.

 

YASAKTA DA SEFERLERE DEVAM

UlaşımPark otobüsleri ile gerçekleştirilen seferler sokağa çıkma yasağından önce nasıl işliyorsa yasakta da aynen devam ediyor. UlaşımPark, Hat 250 ve Hat 250G ile Sabiha Gökçen Havaliman’ına gidecek yolcuların mağduriyet yaşamaması için seferlerine kesintisiz devam ediyor.

 

İZMİT OTOGAR’DAN GÜNDE 42 SEFER

Sabiha Gökçen Havalimanı’na her gün hat 250 ile günde gidiş - dönüş 42 sefer düzenleniyor. Yolcuların rahat, konforlu ve temiz bir yolculuk yapabilmesi için özel dezenfekte edilmiş araçlarla havalimanı yolculukları tamamlanıyor. Saat başı hareket eden otobüs ekspress hat olarak seferini gerçekleştiriyor. Belirli duraklar harici yolcu alımı yapmayarak hızlı bir ulaşım sağlıyor.

 

GEBZE OTOGARDAN GÜNDE 36 SEFER

Gebze otogardan hareket eden hat 250G gidiş – dönüş günde 36 sefer yaparak yolcularını havalimanına hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırıyor. Sokağa çıkma yasağı dahil seferlerinde hiçbir aksama yapılmadan devam eden hat250G; Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerine hizmet sağlıyor. Bu bölgelerden gelen vatandaşları belirli duraklardan ya da Gebze otogardan alarak havalimanına konforlu araçları ile devam ediyor.

 







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