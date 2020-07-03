Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak!

Gebze’den Gölcük’e ulaşımı sağlayacak ve Osmangazi Köprüsü’nü de kullanacak Hat 700 belediye otobüsü seferleri önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alındı.

Gebze-Gölcük arasında gerçekleşecek olan seferlerden, Dilovası halkınında faydalanması için girişimde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşa müjdeyi verdi.

Dilovası’ndan da yolcu alacak otobüs seferleri Dilovası halkı tarafındanda memnuniyetle karşılandı.

İhtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen, Gebze ve Gölcük’ü birleştiren yeni hat seferleri bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Gebze’den başlayıp Gölcük’e gidecek olan ve Dilovası Osmangazi Köprüsü’nden geçecek olan Hat 700 halk otobüsü seferleri önceki gün seferlerine başladı.

DİLİSKELESİ OKSİJEN AVM’DE DURACAK

Osmangazi Köprüsü'nden geçecek olan Hat 700 seferleri için Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan Oksijen3 AVM’de belirlenen durak ile Dilovası halkına da hizmet vermesi sağlandı.

BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMETTİR

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Şayir, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş tarafından başlatılan ve iki yakayı birbirine bağlayan bu seferler bölgemizde önemli bir eksiği ortadan kaldırmıştır. İki yakanın birleşimi için Gebze’den kalkacak olan otobüslerden Dilovası halkının da faydalanması için yaptığımız girişimler sonucu Hat 700 seferleri bundan sonra Diliskelesi Mahallemizde de belirlediğimiz durakta durarak Dilovası halkına hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine bölgemize ve ilçemize sağladığı bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum”dedi.







