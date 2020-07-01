Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNÜ KULLANDI
Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark AŞ’nin hizmetinde olan Hat 700, ilk seferine 1 Temmuz Çarşamba günü başladı. Hat 700, Gölcük ilçesinden kalkış yapan hat ilk seferi sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar yolcu aldı. Osmangazi Köprüsü’nü de kullanan Hat 700’ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son buldu. Gebze’de inen ve İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar da Fatih Marmaray İstasyonu’na yürüyerek gidebiliyor. Gebze ilçesi Kentönünden kalkan hat, Osmangazi Köprüsü’ne kadar her duraktan yolcu aldı.
HAT 700 FİYATLARI
Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergâhında hizmet veren Hat 700’e tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kâğıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeniyor.
HAT 700 ÇALIŞMA SAATLERİ
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YENİ HAT PLANLANAN ÇALIŞMA SAATLERİ
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700 - DEĞİRMENDERE-OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ-GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTE
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GÖLCÜK OTOGAR ALANI KALKIŞ SAATLERİ
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KENTÖNÜ KALKIŞ SAATLERİ
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SIRA
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Hafta İçi
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Pazar ve Tatil Günleri
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Hafta İçi
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Cumartesi
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Pazar ve Tatil Günleri
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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18:00
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8
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