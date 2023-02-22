HATAY DEPREMİNİN MERKEZİ DEFNE VE SAMANDAĞI’NDA 3 GÜN

Büyük deprem felaketi olarak tarihe geçecek 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay’da 17 Şubat İle 20 Şubat 2023 tarihinin ilk saatlerine kadar süren belgesel çekimlerimizi tamamlayıp Gebze’ye döndüğüm akşam Hatay’da iki ayrı deprem yaşandı. Hatay’da üç gün Hatay depreminin merkez üssü Defne ilçesindeki Gebze belediyesinin deprem yardım merkezinde kaldım. Üç gün boyunca depremin merkezi Defne’yi adım adım gezip Asi Nehri kenarından enkazlar arasından tarihi Antakya şehrinin merkezine yürüyerek belgesel çekerken çok büyük korkular yaşadım , gecenin karanlığında çadırımızın bulunduğu merkeze gelirken her bir enkazın birer büyük yırtıcı dev gibi ağzını açıp beni yutmaya geldiklerini görüyordum. Gündüzleri az sayıda insan enkazların önünde evlerinden bir şeyler almaya çalıştığını gördüm.

Defne’li bir vatandaş enkazın önünde bir dakikada bittik yok olduk ben fırınları olan bir işadamıydım depremin ilk günü aç kaldık evde bayat olduğu İçin hayvanlara vermek için beklettiğimiz kuru ekmekleri yedim derken duygulu anlar yaşadım. Aslında Defne ilçesi olarak adlandırılan yer Antakya Şehir merkezi Antakya’nın en önemli yeri. Hatay’da kaldığım üç günün birinde ikinci Hatay depreminin merkezi Samandağı’nda belgesel çekerek geçirdim. Saatlerce belgesel ve fotoğraf çekerek gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım. Son Hatay depremi ile ilgili www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak abonesi olduğunuz İhlas haber ajansı kameralarına nasıl yansımış birlikte izleyelim.

HATAY’DAKİ DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜLER: BÖLGE BÖYLE SALLANDI

https://fb.watch/iQ9v3SyHXj/?mibextid=qC1gEa

TGRTDE HATAY MERKEZLİ DEPREM HABERİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6229312613774064&id=146342095404510&mibextid=qC1gEa

20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMİ

Hatay’da kısa süre arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Deprem ile birlikte vatandaşlar büyük panik yaşadı. Uzmanlar, paniğe neden olan şiddetli depremler sonrası değerlendirmelerde bulundu. “Beklediğimiz depremdi.” diyen Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Şu anda daha büyük deprem beklemiyorum, tsunami beklemiyorum.” ifadelerini kullandı. Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, “Bu tetiklenen bir deprem, bu artçı bir deprem değil.” diye konuştu. Hatay’da 20 Şubat 2023 akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan depremzedeler, çevredeki güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı. (kaynak hürriyet gazetesi)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HATAY ZİYARETİNDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin 20 Şubat 2023 tarihli Hatay ziyareti ile ilgili www.gebzegazetesi.com da yayınladığımız haberi sizlerle paylaşıyorum.

CUMHURBAŞKANI HATAY’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’a geldi. Antakya’da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli’ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle tek tek görüşen iki lider, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI’NIN HATAY ZİYARETİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABERLERİ

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=49076

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devletin bütün imkanlarını seferber ettik” – “Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.”

– “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere”

– “9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi”

– “Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinesi arama faaliyetlerine katıldı. Konteyner sayısını 200 bine kadar çıkarabileceğiz”

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=49078

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da Süryani cemaati temsilcileriyle görüştü . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metropolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile görüştü. Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=49079

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Hatay İl Afet ve Acil Müdürlüğüne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hatay AFAD İl Afet ve Acil Müdürlüğü Merkezine geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=49081