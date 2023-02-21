HATAY DEPREMİNİN MERKEZİ DEFNEDE 3 GÜN
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
Büyük deprem felaketi olarak tarihe geçecek 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay da 17 Şubat ile 20 Şubat 2023 tarihinin ilk saatlerine kadar süren belgesel çekimlerimizi tamamlayıp Gebze’ye döndüğüm akşam Hatay da iki ayrı deprem yaşandı.
Hatay da üç gün Hatay depreminin merkez üssü Defne ilçesindeki Gebze belediyesinin deprem yardım merkezinde kaldım Üç gün boyunca depremin merkezi dengeyi adım adım gezip asi nehri kenarından enkazlar arasından tarihi Antakya şehrinin merkezine yürüyerek belgesel çekerken çok büyük korkular yaşadım gecenin karanlığında çadırımızın bulunduğu merkeze gelirken her bir enkazın birer büyük yırtıcı dev gibi ağzını açıp beni yutmaya geldiklerini görüyordum. Gündüzleri az sayıda insan enkazların önünde evlerinden bir şeyler almaya çalıştığını gördüm.
Defnele bir vatandaş enkazın önünde bir dakikada bittik yok olduk ben fırınları olan bir işadamıydım depremin ilk günü aç kaldık evde bayat olduğu İçin hayvanlara vermek için beklettiğimiz kuru ekmekleri yedim derken duygulu anlar yaşadım
Aslında defne ilçesi olarak adlandırılan yer Antakya Şehir merkezi Antakya’nın en önemli yeri
Hatay da kaldığım üç günün birini de ikinci Hatay depreminin merkezi Samsndağında belgesel çekerek geçirdim saatlerce belgesel ve fotoğraf çekerek gazetecilik be belgeselcilik görevimizi yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım
Son Hatay depremi ile ilgili www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak abonesi olduğunuz İhlas haber ajansı kameralarına nasıl yansımış birlikte izleyelim
https://www.youtube.com/watch?v=XRx0URuXw2I
https://www.youtube.com/watch?v=SKiR-9lDsbM
20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMİ
Hatay'da kısa süre arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Deprem ile birlikte vatandaşlar büyük panik yaşadı. Uzmanlar, paniğe neden olan şiddetli depremler sonrası değerlendirmelerde bulundu. "Beklediğimiz depremdi." diyen Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Şu anda daha büyük deprem beklemiyorum, tsunami beklemiyorum." ifadelerini kullandı. Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Bu tetiklenen bir deprem, bu artçı bir deprem değil." diye konuştu.
Hatay'da 20 Şubat 2023 akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan depremzedeler, çevredeki güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı.(kaynak hürriyet gazetesi)