HATAY DEPREMİNİN MERKEZİ DEFNEDE 3 GÜN

Büyük deprem felaketi olarak tarihe geçecek 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay da 17 Şubat ile 20 Şubat 2023 tarihinin ilk saatlerine kadar süren belgesel çekimlerimizi tamamlayıp Gebze’ye döndüğüm akşam Hatay da iki ayrı deprem yaşandı.



Hatay da üç gün Hatay depreminin merkez üssü Defne ilçesindeki Gebze belediyesinin deprem yardım merkezinde kaldım Üç gün boyunca depremin merkezi dengeyi adım adım gezip asi nehri kenarından enkazlar arasından tarihi Antakya şehrinin merkezine yürüyerek belgesel çekerken çok büyük korkular yaşadım gecenin karanlığında çadırımızın bulunduğu merkeze gelirken her bir enkazın birer büyük yırtıcı dev gibi ağzını açıp beni yutmaya geldiklerini görüyordum. Gündüzleri az sayıda insan enkazların önünde evlerinden bir şeyler almaya çalıştığını gördüm.



Defnele bir vatandaş enkazın önünde bir dakikada bittik yok olduk ben fırınları olan bir işadamıydım depremin ilk günü aç kaldık evde bayat olduğu İçin hayvanlara vermek için beklettiğimiz kuru ekmekleri yedim derken duygulu anlar yaşadım



Aslında defne ilçesi olarak adlandırılan yer Antakya Şehir merkezi Antakya’nın en önemli yeri

Hatay da kaldığım üç günün birini de ikinci Hatay depreminin merkezi Samsndağında belgesel çekerek geçirdim saatlerce belgesel ve fotoğraf çekerek gazetecilik be belgeselcilik görevimizi yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım



Son Hatay depremi ile ilgili

