banner875
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HATAY DEPREMİNİN MERKEZİ DEFNEDE 3 GÜN

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

HATAY DEPREMİNİN MERKEZİ DEFNEDE 3 GÜN

21 Şubat 2023 Salı 12:23


Büyük deprem felaketi olarak tarihe geçecek 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay da 17 Şubat ile 20 Şubat 2023 tarihinin ilk saatlerine kadar süren belgesel çekimlerimizi tamamlayıp Gebze’ye döndüğüm akşam Hatay da iki ayrı deprem yaşandı. 

Hatay da üç gün Hatay depreminin merkez üssü Defne ilçesindeki Gebze belediyesinin deprem yardım merkezinde kaldım Üç gün boyunca depremin merkezi dengeyi adım adım gezip asi nehri kenarından enkazlar arasından tarihi Antakya şehrinin merkezine yürüyerek belgesel çekerken çok büyük korkular yaşadım gecenin karanlığında çadırımızın bulunduğu merkeze gelirken her bir enkazın birer büyük yırtıcı dev gibi ağzını açıp beni yutmaya geldiklerini görüyordum. Gündüzleri az sayıda insan enkazların önünde evlerinden bir şeyler almaya çalıştığını gördüm. 

Defnele bir vatandaş enkazın önünde bir dakikada bittik yok olduk ben fırınları olan bir işadamıydım depremin ilk günü aç kaldık evde bayat olduğu İçin hayvanlara vermek için beklettiğimiz kuru ekmekleri yedim derken duygulu anlar yaşadım 

Aslında defne ilçesi olarak adlandırılan yer Antakya Şehir merkezi Antakya’nın en önemli yeri  
Hatay da kaldığım üç günün birini de ikinci Hatay depreminin merkezi Samsndağında belgesel çekerek geçirdim saatlerce belgesel ve fotoğraf çekerek gazetecilik be belgeselcilik görevimizi yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım 

Son Hatay depremi ile ilgili  www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak abonesi olduğunuz İhlas haber ajansı kameralarına nasıl yansımış birlikte izleyelim 

https://www.youtube.com/watch?v=XRx0URuXw2I

https://www.youtube.com/watch?v=SKiR-9lDsbM

20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMİ 
Hatay'da kısa süre arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Deprem ile birlikte vatandaşlar büyük panik yaşadı. Uzmanlar, paniğe neden olan şiddetli depremler sonrası değerlendirmelerde bulundu. "Beklediğimiz depremdi." diyen Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Şu anda daha büyük deprem beklemiyorum, tsunami beklemiyorum." ifadelerini kullandı. Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Bu tetiklenen bir deprem, bu artçı bir deprem değil." diye konuştu.

Hatay'da 20 Şubat 2023 akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan depremzedeler, çevredeki güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı.(kaynak hürriyet gazetesi)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremIsmail Kahraman
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna...
464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı 464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs...
BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE DEPREM BÖLGESİNDEN NOTLAR BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE DEPREM BÖLGESİNDEN NOTLAR
Başkan Büyükgöz, Gebze'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti Başkan Büyükgöz, Gebze'de misafir edilen depremzedeleri...
Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest (VİDEOLU HABER) Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından...
TEM'de durdurulan saman yüklü tırdan 99 kilo eroin çıktı (videolu haber) TEM'de durdurulan saman yüklü tırdan 99 kilo eroin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna...
Dilovası ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı...

Haberi Oku