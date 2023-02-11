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Hatay’da 135 saat sonra gelen bir mutluluk daha

- 12 yaşındaki Muhammet’i kurtaran itfaiye eri mutluluktan böyle ağladı

Hatay'da 135 saat sonra gelen bir mutluluk daha

11 Şubat 2023 Cumartesi 19:41

Asrın felaketi büyük depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da acıyla birlikte zaman zaman buruk mutluluklar da yaşanıyor. Depremin ardından geçen 135 saatte 12 yaşındaki Muhammet adlı bir çocuk daha kurtarıldı. Çocuğu kurtaran itfaiye erinin mutluluk gözyaşları ise herkesi duygulandırdı.   
 
  Depremin felaketinin 6. gününde Hatay merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yıkık bir apartmandan ses alan görevliler, hemen sesin geldiği noktada arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adeta iğne ile kuyu kazan ekipler Muhammet’i betonla tavan arasında sıkışmış vaziyette buldu. Kocaeli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri Muhammet’i kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Muhammet 135 saat sonra ışığı gördü. 
 
  Mutluluk gözyaşları döktü 
  Muhammet’i kurtaran itfaiyecilerden Elçin Güçlü, sevimli çocuğu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Sevinçle hüznü bir arada yaşayan Güçlü, “Duvarın arkasındaymış. Kaza kaza girdik. Ufak delkten telefonu soktum. Telefon aracılığı ile yüzünü gördüm. Üşümüş. Çok duyguluyum” diyerek Kocaeli’nden geldiklerini ve canla başla çalıştıklarını söyledi. Elçin Güçlü, mücadelelerinin devam edeceğini de belirterek herkesten dua istedi. 


İHA
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