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Hatay’da Çadırkente 40 Çamaşır Çakinesi Başiskele’den

Deprem sonrasında büyük hasar alan şehirlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Hatay'da Çadırkente 40 Çamaşır Çakinesi Başiskele'den

28 Şubat 2023 Salı 20:06

                                
   Deprem sonrasında büyük hasar alan şehirlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Başiskele Belediyesi, Çadırkent'in çamaşırhanesinde kullanılması için 40 çamaşır makinesini Hatay’a ulaştırdı.   
  Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan ve depremin yaralarını sarmak için seferber olan Başiskele Belediyesi, Defne’de birçok çalışmanın içerisinde aktif olarak yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 gününden itibaren Hatay’a tırlar dolusu insani yardım malzemesi göndermeye devam eden Başiskele Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaraları sarmak için mini bir belediye kurdu. Çevrenin ve toplum sağlığının korunması adına Çadırkent’in belirli noktalarına Başiskele’den gönderilen 45 adet konteyneri yerleştiren Başiskele Belediyesi personelleri, çöp kamyonuyla günde 3 defa temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kent merkezindeki çöpleri de toplayan temizlik ekipleri, özverili çalışmalarıyla salgın hastalıkların önüne geçiyor. 
  Başiskele Belediyesi, çadırkente kurulan çamaşırhane için 40 çamaşır makinesi daha bölgeye sevk etti. Gönüllü belediye personellerince yeni çamaşır makineleri çamaşırhanelere yerleştirildi. 
                               







İHA
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