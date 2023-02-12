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Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı

- Bebeği kurtaran ekipler gözyaşlarına boğuldu

Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı

12 Şubat 2023 Pazar 12:40

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.   
  Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada 7 aylık Hamza bebek, deprem sonrası ailesiyle birlikte binanın enkazı altında kaldı. Hamza bebek, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kocaeli itfaiyesi arama kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından depremden 140 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Hamza bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. 
  Öte yandan, 7 aylık Hamza bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği kurtaran ekiplerin ağladığı görüldü. 


İHA
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