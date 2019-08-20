Hatırlarınızı yazıp belgeselleştirdiniz mi?

Turgut Özal ile Anavatan Partisinin kurucularından Milli eğitim gençlik ve spor bakanlığı da yapan Metin Emiroğlu ile Malatya’da çektiğimiz belgesel yayınlandı. Doğu Karadenize Türk İslam medeniyetini asırlar önce getiren Hacıemiroğulları Beyliği Tarihini Araştırdık.

METİN BEYİN MALATYA DA MİSAFİRİ OLMUŞTUK

Battalgazi ve Danişment gazilerle Malatya’nın kültür medeniyet ve zaferler tarihimizde çok önemli yeri bulunuyor. Merhum Özal, döneminin Milli Eğitim Bakanlarından Metin Emiroğlu’nun daveti ile belgesel çekimleri yapmak için 1 Mayıs 2019 da Malatya’ya giderek çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyor, görüş Öner’i ve yorumlarınızı bekliyoruz,





MALATYA’DAN ARAPGİRE DEVRİ ALEM



Belgesel Çekimlerine, Malatya Büyükşehir belediye başkanı Selahattin Gürkan beyle görüşüp söyleşi yaparak başladık. Malatya şehir merkezinde çekimlerimizi tamamlayarak, Doğu Karadeniz’de kurulan Hacı Emiroğulları ile ilgili araştırma yapmak ve belgesel çekimleri gerçekleştirmek üzere, Arapgir’e doğru yola çıktık. Yolculuk sırasında Metin Bey’den Anavatan Partisi’nin kuruluş yılları ve Anavatan döneminde yaşanan önemli olaylarla ilgili çok önemli bildiler aldık. Arapgir’de ilk durağımız Metin beyin dünyaya geldiği ve Emiroğulları Müzesi haline getirilen, 220 yıllık Konak’da çekimler yapmak oldu. Devlete bağışlanan Konak, Tarih müzesi galine getirilmiş özel yapılmış tablolar kabartmalar ve tarihi resimlerin Metin beyin verdiği bilgiler eşliğinde çekim yaparak, belgesel hale getirdik.



İPEK YOLU MERKEZİNDEKİ ARAPGİR



Tarihi İpekyolu’nun merkezinde olan ve Anadolu’yu Karadeniz’e açan tarihi Yol üzerindeki Arapgir görülmeye değer. Tarihi binaları, Cami kervansaray ve tarihi ağaçlar Arapgir tarihine ışık tutuyor. Bir zamanlar İpekyolu kervanlarının konakladığı Arapgir Kervansaray’ı çok güzel düzenlenmiş.

Çanakkale savaşlarının önemli komutanı Cevat Çobanlık Paşa’nın Arapgir’deki Konağı tamir edilmiş. Tarihi Arapgir şehri kaderine terk edilmiş. Metin bey www.devrialem.tv kameralarına 75 yıl öncemin Arapgir’i ile ilgili çok önemli bilgiler veren Öetin bey tarihe ışık tutmuştun

Kendisini Arapgir tarihini araştırıp tarihi eserleri toplamaya adayan değerli kültür adamı Asım beyin kendi imkanları ile kurduğu müzeyi de gezip söyleşi yaptık.



HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ BELGESELİ



Ordu Mesudiye’de 1301 tarihinde kurulan Bayramlı Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili Ordu ve Giresun da görev yapan emekli kültür Müdürü değerli kültür Adamı vefalı dost Muzaffer Günay ın öncülüğünde Eğitimci yazar Haydar Yıldırım ve bir gurup kültür Adamı arkadaşla www.iktav.com olarak başlattığımız araştırma ve belgesel çekimlerimiz de devam ediyor. Hacıemiroğulları belgeselinin tanıtım sine vizyonunu sizlerle paylaşıyor değerli devlet adamı Metin Emiroğlu beye davet ve misafirperverliğinden dolayı devri alem belgesel programı olarak teşekkür ediyoruz.

