Hava filosuna yerli destek

Sabit ve döner kanatlı hava platformları, insansız hava araçları ve uzay sistemlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundaki TUSAŞ, havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TUSAŞ, yıl sonuna kadar, görev aldığı T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projelerinde teslimat sayılarını ve üretim düzeylerini artıracak. İlkinin teslimatı 2014'te gerçekleştirilen T129 ATAK helikopterlerinden 24’üncüsü eylül ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

YIL SONUNDA 36 HELİKOPTER

Yapılan protokol, toplam 59 ATAK helikopterinin teslimatını içeriyor. TUSAŞ'ın yıl sonuna kadar 12 ATAK helikopterini daha teslim etmesi bekleniyor. Böylece TSK'ya verilen helikopter sayısının 2017 sonunda 36'ya çıkarılması hedefleniyor. Helikopterlerin teslimatı 2018 yılında tamamlanacak. Öte yandan, ATAK Projesi'nde 14 helikopterin daha teslim edilmesiyle Faz 2 konfigürasyonuna geçilecek. ATAK Faz 1'de füze ikaz sistemi, karşı tedbir atıcı sistem, kızılötesi karşı tedbir sistemi ile MXF-484 ve 9651 el telsizleri bulunuyor. Faz 2'de ise laser ikaz alıcı sistemleri, RF karıştırıcı, radar ikaz alıcı, 9681 V/UHF telsiz gibi ek sistemler olacak. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin uçuş saatine ulaşan ATAK helikopterleri için yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi hedefleniyor.

HÜRKUŞ'LAR İÇİN GERİ SAYIM

TUSAŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının temel uçuş eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanıp imal edilen 15 HÜRKUŞ-B uçağına yönelik çalışmalarını da süratle ve titizlikle sürdürüyor. İlk uçağın aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştireceği belirtilirken, 2017 yıl sonu itibarıyla da 8 HÜRKUŞ-B uçağının büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi. HÜRKUŞ-B uçaklarının teslimatlarına Haziran 2018'de başlanacağı vurgulanırken, 15 adetlik ilk paketin yıl sonuna kadar teslim edileceğinin altı çizildi. HÜRKUŞ’ta ilave 40 uçaklık bir opsiyon bulunuyor.

BU YIL İÇİNDE YENİ ANKA GELİYOR

TUSAŞ, insansız hava araçlarında da bu yılı yeni teslimatla kapatacak. Şirket tarafından envantere kazandırılan 1 adet ANKA-B uçağının ardından, 1 adet uçağın daha Aralık 2017'de envantere gireceği belirtildi. Böylece, envanterdeki ANKA-B sayısı 2’ye çıkacak. Ayrıca, hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığına hizmet kapsamında 2 uçağın ek olarak Elazığ’da görev yaptığı ifade edildi. ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.