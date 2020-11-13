Havadan Ve Karadan Kocaeli Sahilleri

Devlet in 11 milyon fidan dikme kampanyası başlattığı bugünlerde yeşil örtünün yok edilmesi ve denizin doldurulmasına Kocaeli Valiliği ve Kocaeli büyükşehir belediye başkanının dur dememesi ve en önemli açıklama yapmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Kamuoyu Vali ve Belediye başkanından açıklama bekliyor

Devlet in 11 milyon fidan dikme kampanyası başlattığı bugünlerde yeşil örtünün yok edilmesi ve denizin doldurulmasına Kocaeli Valiliği ve Kocaeli büyükşehir belediye başkanının dur dememesi ve en önemli açıklama yapmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Kamuoyu Vali ve Belediye başkanından açıklama bekliyor

Devlet in 11 milyon fidan dikme kampanyası başlattığı bugünlerde yeşil örtünün yok edilmesi ve denizin doldurulmasına Kocaeli Valiliği ve Kocaeli büyükşehir belediye başkanının dur dememesi ve en önemli açıklama yapmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Kamuoyu Vali ve Belediye başkanından açıklama bekliyor

Geçtiğimiz hafta uçakla Ordu Giresun a giderken uçağın penceresinden Darıca Dilovası ve Gebze sahillerindeki çevre katliamı, deniz dolgusu, hafriyat atıkları ve en önemlisi yeşil örtünün yok edilip çevre katliamlarını fotoğraf ve belgesel çekerek belgeledik. Daha önce burada yazdığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşıyor sizleri de bölgede araştırma yapmaya davet ediyorum

Geçtiğimiz hafta uçakla Ordu Giresun a giderken uçağın penceresinden Darıca Dilovası ve Gebze sahillerindeki çevre katliamı, deniz dolgusu, hafriyat atıkları ve en önemlisi yeşil örtünün yok edilip çevre katliamlarını fotoğraf ve belgesel çekerek belgeledik. Daha önce burada yazdığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşıyor sizleri de bölgede araştırma yapmaya davet ediyorum

Geçtiğimiz hafta uçakla Ordu Giresun a giderken uçağın penceresinden Darıca Dilovası ve Gebze sahillerindeki çevre katliamı, deniz dolgusu, hafriyat atıkları ve en önemlisi yeşil örtünün yok edilip çevre katliamlarını fotoğraf ve belgesel çekerek belgeledik. Daha önce burada yazdığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşıyor sizleri de bölgede araştırma yapmaya davet ediyorum

Uçaktan Gebze Bölgesi Sahilleri

Uçağımız Sabiha Gökçen’den kalktı. Güneş sağ tarafımızda çekim planı çok güzel. Tuzla ve Bayramoğlu Yarımadası bir gerdanlık gibi. Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası beton yığını olmuş. Sahillerde yapılan çevre katliamı Darıca Aslan çimento ve Nuh çimentonun çevreye ve doğaya verdiği zarar insanın dehşete düşürüyor. Bir dünya markası Osmangazi köprüsünün Dilovası ve Muallim köy tarafı limanlar ve deniz dolgusu İle vicdanları sızlatıyor. Bilişim Vadisi altından TÜBİTAK sahillerine doğru deniz doldurulup yeşil örtü yok ediliyor. Yalova ve Topçular bölgesindeki Gemi sanayi ve tersaneler sahili kaplamış. Körfez, Osmangazi Köprüsü muhteşem gözüküyor.

Dünyaca tanınan Hereke İpek halı Merkezi Hereke, körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük ve İzmit in manzarası insanı etkiliyor.

Sapanca Gölü, Kartepe bölgesi sonbaharın ihtişamını yansıtıyor Adapazarı ve Sakarya Nehri insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor.