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Havadan Ve Karadan Kocaeli Sahilleri

Gazeteci İsmail Kahraman`ın geçen sene yazdığı yazı..Dilovası ve Gebze sahillerinde orman ve yeşillik yok edilip deniz dolduruluyor . Vali ve Büyükşehir Başkanından Kamuoyu açıklama bekliyor. Dilovası Osmangazi Köprüsü'nden Gebze Eskihisar yönüne doğru yeşil alan yok edilip deniz dolduruluyor. Sahilde yapılan çalışmada tarihi demir yolu da tahrip ediliyor. Muallim Köy ve TÜBİTAK sahillerindeki muhteşem doğal güzellik ve yeşil örtü neden ve niçin yok ediliyor. Yetkililer neden susuyor .

Havadan Ve Karadan Kocaeli Sahilleri

13 Kasım 2020 Cuma 17:03

Kocaeli Tanıtım filmini Devr-i Alem Tv adlı youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.İyi seyirler..
https://www.youtube.com/watch?v=G0DDu_adWPU
Devlet in 11 milyon fidan dikme kampanyası başlattığı bugünlerde yeşil örtünün yok edilmesi ve denizin doldurulmasına Kocaeli Valiliği ve Kocaeli büyükşehir belediye başkanının dur dememesi ve en önemli açıklama yapmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Kamuoyu Vali ve Belediye başkanından açıklama bekliyor
Dilovası Osmangazi köprüsü ile denizin doldurulduğu sahiller Devri Alem Belgesel TV programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak araştırma yapıp belgesel çekimi yaptık. Bölgeden yaptığımız canlı yayın büyük ilgi gördü. Canlı yayını Gebze Gazetesi sosyal medya da izleyebilirsiniz.
Havadan Dilovası ve Gebze Sahilleri
Geçtiğimiz hafta uçakla Ordu Giresun a giderken uçağın penceresinden Darıca Dilovası ve Gebze sahillerindeki çevre katliamı, deniz dolgusu, hafriyat atıkları ve en önemlisi yeşil örtünün yok edilip çevre katliamlarını fotoğraf ve belgesel çekerek belgeledik. Daha önce burada yazdığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşıyor sizleri de bölgede araştırma yapmaya davet ediyorum
Uçaktan Gebze Bölgesi Sahilleri
Uçağımız Sabiha Gökçen’den kalktı. Güneş sağ tarafımızda çekim planı çok güzel. Tuzla ve Bayramoğlu Yarımadası bir gerdanlık gibi. Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası beton yığını olmuş. Sahillerde yapılan çevre katliamı Darıca Aslan çimento ve Nuh çimentonun çevreye ve doğaya verdiği zarar insanın dehşete düşürüyor. Bir dünya markası Osmangazi köprüsünün Dilovası ve Muallim köy tarafı limanlar ve deniz dolgusu İle vicdanları sızlatıyor. Bilişim Vadisi altından TÜBİTAK sahillerine doğru deniz doldurulup yeşil örtü yok ediliyor. Yalova ve Topçular bölgesindeki Gemi sanayi ve tersaneler sahili kaplamış. Körfez, Osmangazi Köprüsü muhteşem gözüküyor.
Dünyaca tanınan Hereke İpek halı Merkezi Hereke, körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük ve İzmit in manzarası insanı etkiliyor.
Sapanca Gölü, Kartepe bölgesi sonbaharın ihtişamını yansıtıyor Adapazarı ve Sakarya Nehri insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor.
Uçak yolculuğumuz bu şekilde devam etti. Gördüklerimizi belgeleyip kayıt altına aldık.
Çevreyi koruyalım
Evet, hep birlikte yaşadığımız bölgelere sahip çıkalım. Çevre yeşil örtü ve sahillerimizi koruyalım. Çevre ve yeşil örtü hayat kaynağımız çevre doğa ve yeşil örtüyü atalarımızdan miras değil torunlarımızdan emanet aldık.












www.youtube.com/watch

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