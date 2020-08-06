Havuzlar İSU kontrolü altında

İçmesuyu, atıksu, arıtma çamuru alanlarında kurum ve kuruluşların yanısıra şahısların özel talepleri üzerine alınan numunelere deney ve analiz hizmetleri sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bünyesinde yer alan ve son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılan Uluslararası Akredite Merkez Laboratuvarında havuz suyu analizleri hizmeti verilmeye başladı. İnsanların sağlığı için hizmetler ürettiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başlattıkları havuz suyu analiz hizmeti ile birlikte başta Kocaeli olmak üzere çevre iller ile talepleri doğrultusunda ülke genelinde havuzu bulunan herkese hizmet vereceklerini söyledi.

HAVUZLARDA KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK TEHLİKE

Küresel salgın ile birlikte sağlıkta koruma ve önlemlerde ön plana çıktı. Pandemiden dolayı tatile çıkamayan vatandaşlar, yaşadıkları alanlarda bulunan havuzlardan yararlanabiliyor. Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğunun tespiti, yüzme havuzu suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle kalite standartlarının belirlenmesi ve dezenfeksiyon işleminin etkinliğinin izlenebilmesi için havuz sularının düzenli olarak analiz edilmesi gerekiyor. Dezenfeksiyon ve analiz yapılmayan havuzlarda da mikrobiyolojik kirlilik olarak mantar, kulak iltihabı, alerji vb. hastalıkların görülmesine, kimyasal kirlilik olarak birçok hastalığa sebep oluyor.

Bunu göz önünde bulunduran ve havuz suyu parametrelerinden TS EN ISO/IEC 17025 standardından akreditasyonu bulunan İSU Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarında, havuz suyu analizleri hizmeti verilmeye başlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, ”VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ.”

Kocaeli’nin ülkemizin sanayi ile turizm kenti olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesine ait havuzların düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve numuneler alınarak İSU Merkez Laboratuvarı’nda analizlerinin yapılarak kontrollerinin sağlandığını söyledi. Küresel salgın koronavirüs ile birlikte sağlık ve önlemlerin zorunluluk haline geldiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, özel havuzların sürekli kullanımından dolayı insanların sağlığına tehdit oluşturabileceğini ifade etti. Başkan Büyükakın,”Sanayi ve turizm kenti şehrimizin birçok bölgesinde yer alan sitelerde, toplu konut alanlarında, villalarda havuzlar bulunmakta. Buralarda bulunan havuzlar, yaz sıcaklıklarına göre insanlarımız tarafından yoğun olarak kullanılmakta. Ancak pandemi sürecinde bu tür havuzların düzenli olarak dezenfekte edilmeleri, kullanılan suyun da sürekli olarak analizlerinin yapılarak takip ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Şehrimizin içme suyunu yanısıra, atıksu ve arıtma çamurlarının sürekli olarak takip ve analizleri İSU Genel Müdürlüğü’müzün Merkez Laboratuvarı’nda yapılmaktadır. Bu pandemi sürecinde Merkez Laboratuvarımız olarak gerek şehrimizde gerekse çevre iller ile talepleri doğrultusunda ülke genelinde insanlarımıza havuz suyu analiz hizmeti vermeye başladık. İnsanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Sağlıklarını düşünen her vatandaşımızın bu hizmette yararlanacaklarını düşünüyorum.” dedi.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Havuzları için analiz yapmak isteyenler İSU Genel Müdürlüğü’nün web sitesi www.isu.gov.tr sitesindeki laboratuvar sayfasında yer alan analiz başvuru dilekçesi ile başvurabilecek. Ücretli olan analiz hizmetlerinin devamlılık arz eden analiz talepleri söz konusu olduğunda İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’ne istinaden karşılıklı hizmet protokolü düzenlenecek.

ANALİZLER HIZLI BİR ŞEKİLDE İLETİLİYOR

İSU Merkez Laboratuvarı, Güncel ulusal ve uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda yetkin personeller tarafından standartlara uygun şekilde numuneler alınmakta, analiz edilmekte, analiz sonuçları raporlandırılarak talepte bulunanlara en hızlı şekilde iletilerek gerekli kontrol ve önlemlerin alınması sağlanıyor.

ULUSLARARASI AKREDİTE LABORATUVARI

İSU Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarında içmesuyu, atıksu ve mikrobiyoloji laboratuvarları bulunuyor. Son teknoloji laboratuvar cihazları ile donatılan Merkez Laboratuvarı’nda alanında yetkin 6 Mühendis, 9 Kimyager, 4 Biyolog, 8 Tekniker, 9 Teknisyen olmak üzere toplam 36 personel ile hizmet veriliyor. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 08.09.2008 tarihinde Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmış olan Merkez Laboratuvarı, mevcut durumda 232 parametreden akreditedir. Atıksu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.07.2010 tarihi itibariyle Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almış olup, 56 parametre yetkisi bulunmaktadır. Kurum, sahip olduğu dinamik yapısı ile hızla gelişen sistemi ile kısa süre içerisinde akredite olduğu parametre sayısını 51’ den 232 ye yükseltmiştir. 2020 yılı içerisinde 27 farklı parametreden kapsam genişletme planlanmış olup akredite parametre sayısı 259 hedeflenmiştir