Hayali Büyükşehirle gerçek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli çiftçisinin gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriyor. Yüzde 50 hibeyle uygun şartlara “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kümeslerde tavuklar yumurta vermeye başladı. İzmit İlçesi Ambarcı köyünde yaşayan, 28 yaşındaki Mustafa Karaca, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2 dönümlük arazı üzerine kurulan kümeste 250 tavukla yumurta üretimi gerçekleştiriyor. Karaca şuan da günlük 130 yumurta üretimi gerçekleştiriyor.

KARACA “ÇALIŞTIĞIM FABRİKADA TALEPLERE YETİŞEMEDİM”



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında 60 metre karesi kapalı 2 dönümlük yeşil alan üzerine kurulan kümeste yumurta üretimine başlayan Mustafa Karaca, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ambarcı köyünde yaşıyor. Fabrikada işçi olarak çalışan Karaca yumurta üretimine iş yerinde çalışırken, iş arkadaşlarının köy yumurtası isteğiyle başladığını belirtti. Karaca “Fabrikadaki çalışma arkadaşlarım köyde oturduğumu bildiklerinden benden sürekli olarak köy yumurtası istiyordu. Bende evimizdeki küçük kümesten yumurta alıp fabrikadaki arkadaşlarıma satıyordum. Zaman geçtikçe yumurta talepleri arttı. Köydeki komşularımızdan yumurta alıp fabrikada satıyordum. Daha sonrasında büyük bir kümes kurmaya karar verdim” dedi.

KARACA “HAYALİM BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİYLE GERÇEK OLDU”



Tek başına büyük bir kümes kurmak için maddi desteğe sahip olmadığını belirten Karaca “Bir arkadaşım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi ilanını görmüş. Zaten bende arkadaşlarımla bir imkân olsa da büyük bir kümes kursam diye sürekli konuşuyordum. Bende bu proje için Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Sonuç olarak yüzde 50 hibeyle bu kümes yapıldı. 2013 yılından bu yana böyle bir kümes kurmayı hep hayal ediyordum. Hayalim Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na proje için çok teşekkür ediyorum” dedi.

130 YUMURTAYI PAZARCILARA VE ÇEVRESİNE SATIYOR



Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan kümeste günlük 130 civarında yumurta üretimi yapan Mustafa Karaca, “Şuanda ürettiğim yumurtaların 3’te 2’sini pazar esnafına satıyorum. Geri kalan kısmını ise çevremdeki insanlara satıyorum. İnşallah verimlilik arttıkça daha da fazla satacağım. Büyükşehir Belediyesi görevlileri bu tavuk cinsiyle 250 tavuktan günlük 200 yumurta elde edebileceğimi belirttiler” dedi.

HEM FABRİKADA ÇALIŞIYOR HEMDE YUMURTA ÜRETİMİ YAPIYOR



Bir sanayi kuruluşunda fabrika işçisi olarak çalışan Mustafa Karaca “Çalışma saatlerimin dışında kümesle ilgileniyorum. Yem veriyorum ve bakım yapıyorum. Benim işte olduğum zamanlarda annem ve babam tavuklarla ilgileniyor. Zaten modern bir kümes olduğu için bakımı oldukça kolay” dedi.

ANNESİDE MEMNUN



Mustafa Karaca’nın annesi olan Müzeyyen Karaca kurulan kümesten memnunuz. Çocuk gidip geliyor. Biz de bakıyoruz. Yumurtaları topluyoruz. Şuanda 250 tavuk var zaten daha yeni başladılar. Günlük 120, 130 yumurta yapıyorlar. Herhalde ilerleyen zamanlarda daha fazla olacak. Belediye bizi de memnun etti. Çocukta zaten çok meraklıydı. Anne kümes yapalım diyordu. Bizde yaparsan arkandan yardımcı oluruz dedik. Bu da iyi rast geldi. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederiz” dedi.

YUMURTA VERİMİ YÜKSEK TAVUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” 60 metre kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 2 dönümlük yeşil alandan oluşuyor. Her kümes için 250 adet Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk veriliyor. Gençlerin çiftçiliğe özendirilmesi amacıyla projenin uygulanmasında 30 yaşını aşmamış erkek ve bayan çiftçiler öncelikle tercih ediliyor. Kümesin yapılacağı alan üreticinin kendisine ait olması gerekiyor.