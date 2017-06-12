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Hayat Devam Ediyor Projesi

Çayırova Belediyesi’nin İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile iki yıl önce başlatmış olduğu “Hayat Devam Ediyor” projesi ara vermeden devam ediyor.

Hayat Devam Ediyor Projesi

12 Haziran 2017 Pazartesi 15:33

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim ihtiyaçlarını da karşılayan Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Semt Konağı, Bilgievi ve Çocuk Kulübünde 120 Suriyeli öğrenciye eğitim veriyor. Türkçe ve Arapça bilen alanında uzman öğretmenlerin görev aldığı merkezlerde dil eğitimi alan öğrenciler müfredat dersleri de alarak bulundukları ilçelerde eğitim hayatlarına devam ediyor. Çocuk Kulübü ve Bilgievinde eğitim alan öğrenciler müfredat derslerinin yanı sıra kültür, sanat, gezi ve spor faaliyetleriyle birlikte, Yaz Okulu’llarından da faydalanabiliyor. Hayat Devam Ediyor projesiyle her alanda Suriyeli misafirlerine destek olan Çayırova Belediyesi tahsis edilen servis ve yardımcı personellerle, öğrencileri yaşadıkları yerlerden güvenli bir şekilde alırken, eğitim sonrası tekrar evlerine bırakıyor. 

Çayırova Belediyesi “Hayat Devam Ediyor” Proje ile Çevre İl ve İlçelere Örnek Oluyor

Suriyeli çocuklarla beraber annelerine de Türkçe öğretmeyi amaçlayan belediye, annelere göre hazırlanmış programlarla da Suriyeli annelerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Türkçe dil eğitimi alan Suriyeli anneler aynı zamanda çocuk gelişimi, Kur’an-ı Kerim ve el sanatları kurslarından da faydalanabiliyor. Savaş mağduru anneleri sosyal hayattan kopmamaları için eğitim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli aktivitelerle destekleyen Çayırova Belediyesi, gezi programlarla da annelerin sosyal yaşamlarına adapte olmalarına katkı sunuyor. Suriyeli annlerin ve çocukların savaş sonrası yaşadıkları travmaları ve üzerindeki izleri en aza indirmek için birçok alanda faaliyet yürüten belediye, Aile Danışmanlık Merkezi bünyesindeki psikologlarla ailelere danışmalık hizmeti de veriyor. Çayırova Belediyesi’nin İnsanı Yardım Vakfı (İHH) ile işbirliği içinde hayata geçirdiği proje, ülkenin birçok yerinden yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kurumları tarafından ilgiyle takip edilirken, Suriyeli öğrenciler ve ailelerine yönelik hayata geçirilen Hayat Devam Ediyor projesi çevre illerden gelen yetkililerce de inceleme konusu oluyor. 


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