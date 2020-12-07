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Hayat Durdu, UlaşımPark Durmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark sokağa çıkma yasağında 239 otobüsle bin 121 sefer yaparak mağduriyet yaşatmadı.

Hayat Durdu, UlaşımPark Durmadı

07 Aralık 2020 Pazartesi 12:05

UlaşımPark 5-6 Aralık’ta gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yasaktan muaf yolculara hizmet sağlayabilmek için otobüs seferlerine devam etti. Tramvay hattı üzerinde de belirlenen saat aralığında seferlerine devam eden UlaşımPark otobüsleri, sabah 07.00 – 09.00 arası akşamda 17.00 – 19.00 saat aralığında ulaşım hizmet verdi.

 

239 OTOBÜS BİN 121 SEFER

UlaşımPark, sokağa çıkma yasağında toplamda 239 otobüsle ulaşım hizmeti sağladı. 239 otobüsle toplamda 1121 sefer gerçekleştirerek yasaktan muaf vatandaşların mağdur olmasının da önüne geçti. Kocaeli’nin 12 ilçesinde de devam eden ulaşım hizmeti vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

 

55 HATTA 40 BİN KM YOL YAPILDI

Ulaşımpark otobüsleri toplamda 55 hatta hizmet sağladı. Kocaeli genelinde hizmet sağlayan belediye otobüsleri toplamda 2 günde 40.402 Km yol kat etti. Yasakta da gidilmeyen yer bırakmayan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, vatandaşları gitmek istedikleri yere hızlı, konforlu ve sağlıklı olarak ulaştırdı.

 

AKÇARAY HATTINDA OTOBÜSLE RİNG SEFER

Tramvayın çalışmadığı haftada da yine muaf yolcular düşünülerek Akçaray tramvay hattı üzerinde otobüslerle seferlerine devam etti. 07.00 – 09.00, 17.00 – 19.00 saatleri arasında vızır vızır çalışan otobüsler vatandaşları tramvay hattı üzerinde inmek istedikleri duraklara bıraktı.






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