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Hayati İnanç’ın Seminerine Yoğun İlgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında düzenlenen seminere katılan Hayati İnanç, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Hayati İnanç'ın Seminerine Yoğun İlgi

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:50

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında Hayati İnanç, Kocaelililerle buluştu. Yazar Hayati İnanç, yaşama dair önemli ve anlamlı bilgiler verdi.

 

AKTİF YAŞLANMA PROGRAMI

Aktif yaşlanma programı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında Kocaeli’deki yaşlıların aktif bir şekilde yaş almaları için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. ‘Hayatın İçindeyim’ projesinin içerisinde yer alan Akademi Kulübü kapsamında önceki gün Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yazar Hayati İnanç’ın katılımı ile seminer düzenlendi.

 

HAYATA DAİR DERSLER VERİLDİ

Hayati İnanç’ın katıldığı seminere Körfez ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasıyla hayli beğeni toplayan Hayati İnanç, yaşanmış olaylar ışığında hayata dair dersler verdi.

 

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Seminere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık seminer sonunda yazar Hayati İnanç’a Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel çocuklarının hazırladığı teraryum takdim ederken Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan da, İnanç’a çiçek takdiminde bulundu.







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