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Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde yürütülen projeye Gebze Bölgesinde Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) destek veriyor.

Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı

15 Ocak 2021 Cuma 09:41

Pandemi sürecinde evde kaldığımız günleri fırsata dönüştürerek Haydi Çocuklar Namaza teması ile ve Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al sloganıyla projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunuyoruz.


Çocuklar namazlarını kılacak ve hediyelerini kazanacak!

Kayıt ve takip sistemi çok basit; site üzerinden kayıt yapılıyor, kayıt yapılınca kişiye özel kullanıcı sayfası oluşturuluyor, katılımcı çocuklar namazlarını kıldıkça sistemden işaretliyor ve takibini buradan yapabiliyor.

Yarışma Tarihi: 1-14 Şubat 2021

Katılım Yaşı: Yaş sınırı yoktur. Ödüller ve çekilişe girme hakkı 6-13 yaş arasını kapsamaktadır.

Kayıt Tarihi: 11 Ocak - 5 Şubat 2021

Toplamda 300 yarışmacıya çekilişle sürpriz hediyeler verilecektir. Ayrıca yarışma esnasında evlerde uygulanacak ara etkinlikler de gerçekleşecektir.

Projeyi tanıtmak ve gönüllüsü olmak çok kolay; hedef kitlesine sahip akraba, komşu, iş arkadaşı, öğrenciler vb. herkese duyuruyu ulaştırabiliriz. Ayrıca katılımcı çocuklar için hediye sponsoru olabilirsiniz.




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