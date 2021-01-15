Pandemi sürecinde evde kaldığımız günleri fırsata dönüştürerek Haydi Çocuklar Namaza teması ile ve Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al sloganıyla projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunuyoruz.
Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde yürütülen projeye Gebze Bölgesinde Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) destek veriyor.
Pandemi sürecinde evde kaldığımız günleri fırsata dönüştürerek Haydi Çocuklar Namaza teması ile ve Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al sloganıyla projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunuyoruz.