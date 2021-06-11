Haydi, Kocaeli Spor Şölenine

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şöleni, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün organize edeceği spor şöleni başlıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı şölen, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü düzenlenecek. Şölende sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

ÖZGÜVEN SAHİBİ BİREYLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor şöleniyle, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Sevgi ve hoşgörü hislerinin kuvvetlendirilmesi amaçlanan spor şöleninde, özgüven sahibi bireylerin sporun evrensel dili ile pekiştiği Türkiye’nin en büyük şölenlerinden biri olacak.

ÇOCUK AKTİVİTELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek şölen, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık olacak ve ücretsiz gerçekleşecek. Spor şöleni, Ayak Tenisi Şampiyonası’nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve Geleneksel Çocuk Oyunları gibi etkinliklerden oluşuyor.







“ÇOCUKLARIMIZ ÇOCUK OLMANIN TADINI ÇIKARAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’nin benzer nitelikteki en büyük spor şölenini düzenlediklerini belirterek ‘‘Amacımız çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere herkesi spor yapmaları için teşvik etmektir. Spor yapmayanlar şölen vesilesiyle spor yapmaya başlayacak. Çocuklarımız çocuk olmanın tadını çıkarak. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz spor şöleni etkinliklerine bekliyoruz’’ dedi.

1 gün sürecek Spor Şöleni programı ise şöyle:

12 Haziran 2021 / Cumartesi

Saat

09:00 Alanda Toplanma - Teknik Kontroller

09:30 Ayak Tenisi Şampiyonası Kura Çekimi

10:00 Ayak Tenisi Şampiyonası Müsabakaların Başlaması

(21 Yaş Üstü - 16 Takım Elemeleri)

11:30 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - 16 Takım Elemeleri

12:30 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü - Çeyrek Finalleri (8 Takım)

13:00 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - Çeyrek Finalleri (8 Takım)

14:00 Spor Şöleni Etkinliklerin Başlaması

14:15 Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Şöhretler Karmasının

Ayak Tenisi Müsabakası

14:30 Selamlama Konuşması

14:40 Etkinlik Alanlarını Ziyareti

14:45 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü Yarı Finalleri (4 Takım)

15:45 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı Yarı Finalleri (4 Takım)

16:45 Ayak Tenisi Şampiyonası Üçüncülük Müsabakaları

17:15 Spor Şöleni Etkinliklerinin Bitişi

17:45 Ayak Tenisi Şampiyonası Finali

18:30 Ayak Tenisi Şampiyonası Kupa Töreni ve Bitiş







