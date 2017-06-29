Haydi! Tüm çocuklar fuara

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Rafadan Tayfa Müzikali çocuklarla bir araya gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya devam ediyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, Murat Boz konseriyle başladı. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak. 30 Haziran Cuma akşamı da tüm çocuklarımızı Rafadan Tayfa Müzikalini izlemek için fuara bekliyoruz.

RAFADAN TAYFA MÜZİKALİ

Çocukların televizyonlardan zevkle izlediği Rafadan Tayfa Müzikali, Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı etkinlikleri kapsamında Güneş Sahnesi’nde çocuklarla buluşacak. TRT Çocuk kanalında tüm çocukların sevgilisi olan Rafadan Tayfa, sadece çocukların değil ailelerin de ilgisini çekiyor. Kamil, Akın, Hayri gibi karakterleri ile izleyicileri kendine hayran bırakan Rafadan Tayfa Müzikali, 30 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

FUARDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da Harika Kanatlar, Niloya, Arda ile Ceren gibi birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;

30 Haziran Cuma

Rafadan Tayfa

05 Temmuz Çarşamba

İrem Derici

07 Temmuz Cuma

Harika Kanatlar

21 Temmuz Cuma

Keloğlan

22 Temmuz Cumartesi

Göksel

26 Temmuz Çarşamba

Murat Kekilli

28 Temmuz Cuma

Niloya

02 Ağustos Çarşamba

Hakan Altun

04 Ağustos Cuma

Arda ile Ceren

09 Ağustos Çarşamba

Resul Dindar

11 Ağustos Cuma

Pepe

18 Ağustos Cuma

Heidi

23 Ağustos Çarşamba

Koray Avcı

25 Ağustos Cuma

Canım Kardeşim

30 Ağustos Çarşamba

Demet Akalın