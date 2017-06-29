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Haydi! Tüm çocuklar fuara

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Rafadan Tayfa Müzikali çocuklarla bir araya gelecek

Haydi! Tüm çocuklar fuara

29 Haziran 2017 Perşembe 10:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya devam ediyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, Murat Boz konseriyle başladı. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak. 30 Haziran Cuma akşamı da tüm çocuklarımızı Rafadan Tayfa Müzikalini izlemek için fuara bekliyoruz.
 
RAFADAN TAYFA MÜZİKALİ
Çocukların televizyonlardan zevkle izlediği Rafadan Tayfa Müzikali, Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı etkinlikleri kapsamında Güneş Sahnesi’nde çocuklarla buluşacak. TRT Çocuk kanalında tüm çocukların sevgilisi olan Rafadan Tayfa, sadece çocukların değil ailelerin de ilgisini çekiyor. Kamil, Akın, Hayri gibi karakterleri ile izleyicileri kendine hayran bırakan Rafadan Tayfa Müzikali, 30 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de çocuklara keyifli anlar yaşatacak.
 
FUARDA YILDIZLAR GEÇİDİ
Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da Harika Kanatlar, Niloya, Arda ile Ceren gibi birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;
 
30 Haziran Cuma
Rafadan Tayfa
05 Temmuz Çarşamba
İrem Derici
07 Temmuz Cuma
Harika Kanatlar
21 Temmuz Cuma
Keloğlan
22 Temmuz Cumartesi
Göksel
26 Temmuz Çarşamba
Murat Kekilli
28 Temmuz Cuma
Niloya
02 Ağustos Çarşamba
Hakan Altun
04 Ağustos Cuma
Arda ile Ceren
09 Ağustos Çarşamba
Resul Dindar
11 Ağustos Cuma
Pepe
18 Ağustos Cuma
Heidi
23 Ağustos Çarşamba
Koray Avcı
25 Ağustos Cuma
Canım Kardeşim
30 Ağustos Çarşamba
Demet Akalın
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
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